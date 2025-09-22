Και επίσημα «τέλος» από τη Red Bull ο Χόρνερ με… τρελή αποζημίωση

Και επίσημα παρελθόν από τη Red Bull αποτελεί ο Κρίστιαν Χόρνερ, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για το «πακέτο» της αποζημίωσής του, το οποίο έχει αξία αρκετά εκατομμύρια ευρώ και το οποίο θα του επιτρέψει να επιστρέψει πολύ γρήγορα στη Φόρμουλα Ένα. Ο 51 ετών Βρετανός είδε τον Ιούλιο την «πόρτα της εξόδου» από τον διπλό ρόλο του στη Red Bull Racing, στην οποία ήταν επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος, μετά από 20 χρόνια στο… «τιμόνι» μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του σπορ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα παρέμενε επίσημα εργαζόμενος στη Red Bull, καθώς διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για τους όρους της αποχώρησής του, καθώς οφείλονταν στον Χόρνερ περισσότερα από 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 114,67 εκατ. ευρώ) από ένα συμβόλαιο, το οποίο επρόκειτο να λήξει στο τέλος του 2030.

Η Red Bull ανακοίνωσε σήμερα (22/9) ότι κατέληξε σε συμφωνία για να αποχωρήσει ο Χόρνερ, με το Sky Sports να αναφέρει ότι ο Βρετανός έλαβε μειωμένη αποζημίωση περίπου 75 εκατομμυρίων λιρών (86,01 εκατ. ευρώ), προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα του επιτραπεί να επιστρέψει στη Φόρμυλα Ένα το καλοκαίρι του 2026.

Ο Χόρνερ επέβλεψε δύο περιόδους κυριαρχίας της Red Bull στη Φόρμουλα Ένα, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και την αυστριακή ομάδα να κάνουν για τέσσερις διαδοχικές σεζόν το νταμπλ σε οδηγούς και κατασκευαστές (2010-13). Επίσης, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τα τελευταία τέσσερα πρωταθλήματα οδηγών (2021-24), ενώ η Red Bull ήταν πρωταθλήτρια κατασκευαστών την διετία 2022-23.