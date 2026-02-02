menu
Και δεύτερος χώρος στάθµευσης στο «Μαρκοπούλου»!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Ήταν να µην διαµορφωθεί ο πρώτος χώρος στάθµευσης από τον ∆ήµο Χανίων στο βορειοανατολικό τµήµα του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου και “φτιάχτηκε” και δεύτερος στο νότιο δυτικό τµήµα του στρατοπέδου.

Η µεταλλική πόρτα στο τµήµα αυτό παραµένει ανοικτή και το χώρο χρησιµοποιούν ως χώρο στάθµευσης οδηγοί οχηµάτων, µια κατάσταση που επαναλαµβάνεται τόσο τις βραδινές όσο και τις µεσηµεριανές ώρες.

Ο ∆ήµος Χανίων πραγµατικά τι λέει για αυτήν την κατάσταση, συναινεί…. διά της απουσίας του στο να γίνει άλλος ένας χώρος στάθµευσης;

Μπορεί όποιος θέλει να µπαίνει στο χώρο του πρώην στρατοπέδου και να παρκάρει όπου θέλει;

Το ότι ο χώρος στάθµευσης δεν είναι περιφραγµένος και βρίσκεται σε απευθείας επαφή µε σηµεία όπου συχνάζουν πολλά µικρά παιδιά δεν προκαλεί κινδύνους για ατύχηµα;

Γνωρίζοντας την τακτική της ∆ηµοτικής αρχής να µην απαντάει στα ερωτήµατα του Τύπου, δεν περιµένουµε να µας κάνει την τιµή, ωστόσο θα αναµέναµε πράξεις για την εξασφάλιση της δηµοτικής περιουσίας για την οποία πολλοί “κόπτονται”… αλλά στα λόγια!

