Και χόρευε και χόρευε και χόρευε… Σαν τον Αναστενάρη!…

Κωνσταντίνου και Ελένης, Χρόνια Πολλά…

Χρόνια Πολλά, χαρούµενα υγιή, ευτυχισµένα, και σ’ όσους γιορτάζουν ιδιαίτερα, µε αγάπη!

Σήµερα γράφω λοιπόν, Πέµπτη, και θυµήθηκα αυτήν τη λατρευτική συνήθεια την από τη Θράκη εκπορευόµενη. Των Αναστενάρηδων.

∆υο τρία πραγµατάκια, ό,τι θυµηθώ, το είπαµε: ακόµη η µνήµη µου καλά κρατεί κι ελάτε να µοιραστούµε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που συγκινούν και εντυπωσιάζουν έως και συγκλονισµού!

Την «πορεία» δηλαδή, στη φωτιά! Στ’ αναµµένα κάρβουνα!

Κρατούν οι πυροβάτες, οι τολµηροί και γενναίοι πιστοί των Αγίων, τις εικόνες Τους, κι άλλα ενδεχοµένως ιερά σύµβολα, προσεύχονται κι εκστασιασµένοι «πατούν» ηρωικά τα κάρβουνα! Τα καιόµενα κάρβουνα ενίοτε (παλιές εικόνες), έχουν τη στάχτη να αγλαΐζει την κορυφή τους ως «επίχρισµα» µαλαµατένιο…

Εννοείται ότι η δύναµη του πυρός, δίχως φλόγα, συντηρείται κάτω από τη στάχτη…

Κυριολεκτικά και µεταφορικά, η ΝΙΚΗ της φωτιάς, το ζητούµενο, κι ο λυρισµός των στίχων στα σχετικά τραγούδια, «µειγνύει» τον Έρωτα, µε το έτσι θέλω!

«Κοίτα µε για να γινώ δυνατός σαν τη φωτιά, όµορφος σαν δειλινό, να σου κλέψω την καρδιά»

«Και γύριζε και γύριζε και γύριζε σαν τον Αναστενάρη, ώσπου να γίνεις µάτια µου, φωτιά και παλληκάρι… Έτσι φτιάχνεται η αγάπη, µε καηµούς φωτιά και πάθη»…

…Από το φθινόπωρο λέει, ετοιµάζουν οι πιστοί τις εκδηλώσεις αυτής της ηµέρας, επιλέγοντας τον ταύρο της θυσίας!

Ιαµατικό νερό, προσευχές και τάµατα, συγκέντρωση των Ιερών συµβόλων.

Η ρίζα του εθίµου είναι διονυσιακή, οι γνώµες όµως διίστανται, και για τον τόπο εκπόρευσής του και για το ποιοι, πρώτοι, το «γέµισαν» µε εµβλήµατα.

«Θέλω κι εγώ τραγούδια να χορέψω, δερβίσης να δαµάσω τη φωτιά, το φως του γαλαξία να µαγέψω απ’ του µυαλού να φύγω τα δεσµά».

Βλέπουµε λοιπόν τον ορχηστή τον Τούρκο, «δερβίσης» εκστασιασµένος, να θριαµβεύει στη φλόγα !

«Φωτιά µου εσύ κι αέρας, στο σύνορο τούτης της µέρας…

Θα πω ένα τραγούδι, σήκω να το χορέψεις, τα µάτια να µου κλέψεις για πάντα πριν χαθώ»…

Και στο σύνορο των τόπων, οι οσµώσεις, χορεύουν.

…∆εν είναι, τονίζεται, όλοι οι αναστενάρηδες, πυροβάτες! Μυούνται από τον Αρχιαναστενάρη, για χρόνια!

Κι επιλέγονται οι πλέον πιστοί, που αντλούν το κουράγιο, τη δύναµη τη µεγάλη από τον «γιαβάση» που µυεί, µύστης θαυµαστός, στη µοναδική αντοχή της «πυρακτωµένης βασάνου»!!!

Χρόνια Πολλά….