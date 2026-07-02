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Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2026
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Τρίτη Γνώμη

Και άλλη διάσπαση το αναμενόμενο

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Από την έτερη διάσπαση της «ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» εκ της οποίας αποχώρησαν 150 στελέχη της, όπου συγκαταλέγονται και επτά βουλευτές, δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με δήλωση τους οι “150” εξηγούν γιατί ο κύκλος που άνοιξε πριν δύο χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Το κρίσιμο σημείο είναι αν οι θέσεις τους αποκτούν πολιτική πράξη με κοινωνικό αντίκτυπο. Λέγεται ότι η απόφαση της παραίτησης είναι μια κίνηση συνείδησης. Οι διαφορετικές εκτιμήσεις οδηγούν σε ατέρμονες διαδρομές. Η λογική της ριζοσπαστικής αριστεράς διευκολύνει την εξάπλωση της διαφθοράς, του αυταρχισμού και τις μεροληψίες υπέρ των ισχυρών.
Το ερώτημα πλανάται στο φάσμα των κεντροαριστερών δυνάμεων, αν μπορεί ν’ αλλάξει η κατάσταση υπό τη διεθνή και ελληνική κατάσταση, που προκύπτει από τη σύμπτωση γεγονότων να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων και αποκαθιστούν το πληγωμένο αίσθημα δικαιοσύνης. Η πολιτική αλλαγή είναι αίτημα του λαού.
Στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίζεται πλήγμα η ανεξαρτητοποίηση των επτά μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νέας Αριστεράς» και η συνεπαγόμενη διάλυση του κόμματος. Ήταν κάτι αναμενόμενο και όχι «κεραυνός εν αιθρία». Οι διαφωνίες υπήρχαν και αφορούσαν τις συμμετοχές και τη συνύπαρξη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Στην επιστολή του ο κ. Σακελλαρίδης θεωρεί ως «θρυαλλίδα» των πολιτικών εξελίξεων την ίδρυση της «ΕΛ.Α.Σ.» του κ. Αλέξη Τσίπρα, πράγμα που θα ‘θελε να τ’ ακούσει, ευθαρσώς, από τους συντρόφους του, που δεν έγινε και αυτός ήταν ο λόγος αποχώρησης. Εκτός τούτου η «ΕΛ.Α.Σ.» απορρίπτει οποιαδήποτε συμμαχία. Προϋποθέτει δε διάλυση των κομμάτων και παράδοση των εδρών για να υπάρξει η πιθανολογούμενη συνεργασία…
Η διαμόρφωση πολιτικής και κοινωνικής συγκέντρωσης έχει στόχο τη μετατροπή των αριστερών ιδεών σε εφαρμοζόμενες πολιτικές. Η παθολογική τάση για εξουσία, η αρχομανία και η αυτοπροβολή δεν τους επιτρέπει τέτοια συσπείρωση.

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