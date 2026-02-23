menu
Διεθνή

Κάγια Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη σημερινή σύνοδο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

