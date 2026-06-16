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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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ΚΑΕ Ολυμπιακός για Άλεκ Πίτερς: «Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Αφού πρώτα ο Άλεκ Πίτερς, είπε το «αντίο» στον Ολυμπιακό, αναρτώντας ένα συγκινητικό βίντεο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το δικό της «αντίο» στον Αμερικανό φόργουορντ, με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Άλεκ Πίτερς, από πρωταγωνιστής τη σεζόν 2023-24 (σ.σ. όταν ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ και τους Σακραμέντο Κινγκς) υποχρεώθηκε να κάνει… πίσω άμα τη επιστροφή του Βούλγαρου σούπερ σταρ στην ομάδα του Πειραιά. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι (2024-25) ο χρόνος του περιορίστηκε στο μισό, έδειξε επαγγελματισμό και κάθε φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον καλούσε να μπει στο παρκέ, ήταν πανέτοιμος προσφέροντας σκορ και ουσία στους «ερυθρόλευκους». Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποιούσε πιο συχνά το σχήμα με Πίτερς, Βεζένκοφ στην ίδια πεντάδα.

Ο Πίτερς βοήθησε στην κατάκτηση της Euroleague, μετά από 16 χρόνια, προσθέτοντας ένα δεύτερο τρόπαιο Euroleague στο παλμαρέ του, αφού είχε κατακτήσει τον τίτλο και το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς (σ.σ. θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο) με τα εξής λόγια:

«Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς.

Σου ευχόμαστε καλή υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου».

 

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