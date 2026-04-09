“Καµπανάκια” λόγω πολέµου

Αναπόφευκτες συνέπειες του πολέµου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί την αύξηση του πληθωρισµού και την ασθενέστερη ανάπτυξη, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Σύµφωνα µε την επικεφαλής του ∆ΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα (φωτ.), η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει κραδασµούς στην παγκόσµια οικονοµία και όπως εκτιµά «ακόµα κι αν ο πόλεµος σταµατήσει σήµερα, θα υπάρξει µια παρατεταµένη αρνητική επίδραση στον υπόλοιπο κόσµο».

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσε σηµαντικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασµό, καθώς το κλείσιµο του Στενού του Ορµούζ, έθεσε σε ακινησία τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο.

Τις συνέπειες του πολέµου βιώνει και η κοινωνία µας, ενώ, ως φαίνεται, εκτός από την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, όχι µόνο λόγω των αυξήσεων στα καύσιµα για τη χρήση των µεταφορικών µέσων, αλλά και στα τρόφιµα, όπως επίσης και στους λογαριασµούς θέρµανσης και ρεύµατος, οι επιπτώσεις στο πραγµατικό εισόδηµα των νοικοκυριών και στο καταναλωτικό τους επίπεδο, θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές, αν ο πόλεµος θα έχει µεγαλύτερη διάρκεια.