Κ. Σκρέκας από τα Χανιά: Η κυβέρνηση στηρίζει την Κρήτη και την Περιφέρεια

Στα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στάθηκε μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας. Ο κ. Σκρέκας μαζί με τον Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος κ. Στέλιο Κονταδάκη μίλησαν στην διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χανίων (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας), ενόψει της προσυνεδριακής εκδήλωσης της Τετάρτης στο Ηράκλειο.Για στήριξη της Κρήτης, της Ελλάδας και του τουριστικού προϊόντος της χώρας, έκανε αναφορά ο κ. Σκρέκας συμπληρώνοντας πως «εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων δράσεων στήριξης της περιφέρειας. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας περνάει μέσα από την ανάπτυξη της περιφέρειας. Να το πω πιο σωστά: η καρδιά της Ελλάδας πιστεύουμε ότι χτυπάει στην περιφέρεια της Ελλάδος» . Στην ερώτηση μας αναφορικά με το κύμα ακρίβειας απάντησε πως «στηρίζουμε επαγγελματίες και νοικοκυριά απέναντι ,δυστυχώς, στις αυξήσεις των καυσίμων μέσα από την μείωση κατά 20 λεπτά της τιμής του πετρελαίου κίνησης ανεξαρτήτως λίτρων, αλλά και μέσα από το Fuel Pass που είναι 60 ευρώ για τα νησιά της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε ως ένα βαθμό τουλάχιστον νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση αυτή να αφήσει απροστάτευτα νοικοκυριά! Το έχουμε αποδείξει και στην προηγούμενη μεγάλη ενεργειακή κρίση του 2021-22. Θα το κάνουμε και τώρα εφόσον δούμε ότι επιμένουν οι αυξήσεις και επιμένουν οι πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και οι συνέπειες αυτών στην ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως πέρα και πάνω απ’ όλα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη αναδεικνύει μία Ελλάδα η οποία καινοτομεί. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουμε τη μεταποίηση της χώρας, στηρίζουμε τον τουρισμό και βεβαίως στηρίζουμε μία οικονομία η ανάπτυξη της οποίας έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. »

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην επίσκεψη του σε επιχείρηση στα Χανιά που παράγει πυροσβεστήρες δηλώνοντας τον ενθουσιασμό του καθώς «αποδεικνύεται πώς η ελληνική επιχειρηματικότητα και ο Έλληνας επιχειρηματίας μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρηματίες από τις υπόλοιπες χώρες και να κερδίζει συνέχεια μερίδιο αγοράς και με αυτό τον τρόπο να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία. Και μετά είδαμε επίσης τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, την πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου, τα μέλη του επιμελητηρίου, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα και μία παράταξη που πάντα ακούει και αφουγκράζεται την κοινωνία και ιδιαίτερα την αγορά.»

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι « η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Ελλάδας του 2019. Τα πράγματα βελτιώνονται. Έχουμε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε μία σταθερή οικονομία η οποία αναπτύσσεται και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές και εγχώριους αλλά και από κάθε γωνία του πλανήτη να έρχονται εδώ στην Ελλάδα και να επενδύουν και να δημιουργούν με αυτό τον τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και πέρα και πάνω από αυτό να μεγαλώνει η οικονομία της χώρας και έτσι να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους.

Με την αύξηση των εσόδων του κράτους έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και σήμερα αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες πολύ πιο ασφαλείς σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Σήμερα η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της και θωρακίζει την άμυνα της Κύπρου και στηρίζει εκεί να προστατεύει τον Ελληνισμό και τους αδελφούς μας Κυπρίους…»

Για το αν βλέπει να ενισχύεται τη ΝΔ στα πλαίσια των περιοδειών που κάνει σε όλη τη χώρα το στέλεχος της ΝΔ υπογράμμισε πως « βλέπουμε ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι συσπειρωμένη, συμπαγής, αρραγής. Στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον πρωθυπουργό που παλεύει για να θωρακίσει τη χώρα μας και να δημιουργήσουμε μία Ελλάδα η οποία είναι καλύτερη, διορθώνοντας χρόνιες παθογένειες που ταλαιπωρούν αυτή τη χώρα. Βεβαίως και αστοχίες υπάρχουν και το σημαντικό είναι ότι εδώ εμείς δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αντίθετα αναδεικνύουμε τα θέματα τα οποία χρειάζονται να διορθωθούν και βλέπουμε ότι τα μέλη της ΝΔ έρχονται, συζητούν. »

Σ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ- Α.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη που καλωσόρισε τα στελέχη της ΝΔ και παρατήρησε πως «όλες αυτές οι συναντήσεις αποδεικνύουν έμπρακτα αυτό που δείχνει η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή. Τη σύνδεσή της με τον κόσμο και την διαρκή επικοινωνία με τον πολίτη. Είμαστε λοιπόν και εδώ σε μία επαφή με τα στελέχη μας, με όλο τον κόσμο που έχει έρθει να συζητήσουμε προβλήματα, να συζητήσουμε ανησυχίες, σταθερά προς την πορεία του συνεδρίου μας που θα γίνει το Μάιο.»

Ακολούθως ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ανέφερε πως σκοπός της εκδήλωσης ήταν «να κάνουμε μία ανοιχτή συζήτηση με όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και η τοπική κοινωνία, αφενός και αφετέρου το σύνολο της χώρας. Και αυτό αποδεικνύει εμπράκτως για ακόμα μία φορά την ενότητα που επιδεικνύει η Ν.Δ. σε δύσκολες συγκυρίες, σε δύσκολες διεθνείς συγκυρίες και τη σταθερότητα την οποία η Ν.Δ. και μόνο διαφυλάττει. »

Ο Μ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Στην δική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ κ. Μανώλης Φραγκάκης τόνισε πως «είμαστε σε θέση να κοιτάζουμε θετικά το μέλλον για ένα καλύτερο αύριο στην ελληνική κοινωνία, για ένα καλύτερο αύριο στη Ν.Δ. Γιατί μια νίκη της στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι μόνο νίκη του κόμματος, αλλά θα είναι και νίκη της Ελλάδος γιατί έχει αποδείξει η ΝΔ ότι μπορεί να κυβερνήσει πολύ καλύτερα από τον καθένα και να αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδος τόσο στο εξωτερικό αλλά και των πολιτών στην ελληνική κοινωνία.» Σε ερώτηση των “Χ.ν.” για το αν η βάση της ΝΔ παραπονείται στα στελέχη, ειδικά για την ακρίβεια και τα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας ο κ. Φραγκάκης απάντησε πως «προφανώς υπάρχουν (παράπονα), τα προβλήματα είναι διαχρονικά στην Ελλάδα. Αλλά να σκεφτείτε μόνο ότι αν υπήρχε μία άλλη κυβέρνηση και ένας άλλος πρωθυπουργός τα προβλήματα θα ήταν πολλαπλάσια τόσο στους πολίτες, όσο και στο κράτος το οποίο έχει με εύστοχους τρόπους κατορθώσει και κρατάει και τον πληθωρισμό όσο μπορεί, αναβαθμίζει την οικονομία, στηρίζει τους ασθενείς και τους ευάλωτους Έλληνες. Πληρώνει τα δάνειά του, ενισχύει την αμυντική θωράκιση!» Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα « ήταν υποβαθμισμένη τόσα χρόνια και δεν μπορούσες να πεις ότι είσαι Έλληνας. Τώρα πιστεύουν οι ξένοι ότι υπάρχει ένας καινούργιος αέρας στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα πάει καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνει άριστα, αλλά Νέα Δημοκρατία ίσον καλυτέρευση της καθημερινότητας στην ελληνική κοινωνία».