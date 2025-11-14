Κ. Γκίλφοιλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο», ανέφερε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοιλ σε χθεσινή συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. «Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα».

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε και πρόσθεσε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε να έρθει ως πρέσβης στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. «Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε από κοινού. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο να μπορούν να υπολογίζουν και οι δύο χώρες», σημείωσε.

Χαρακτήρισε την Ελλάδα αποφασιστικής σημασίας και αξιόπιστο σύμμαχο στην περιοχή και επεσήμανε πως Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει μεταξύ τους συνεργασία, στρατιωτική, στους εξοπλισμούς, στην άμυνα, και τώρα έρχονται οι οικονομικές ευκαιρίες και το εμπόριο.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα», ανέφερε και υπενθύμισε το Συνέδριο P-TEC που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. «Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, τις περισσότερες στην ιστορία της Ελλάδας, με πάνω από 80 κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ».

«Καταφέραμε να πετύχουμε τόσα πολλά. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες», επεσήμανε.

Ανέφερε ακόμη ότι λίγες μέρες μετά την άφιξή της, διοργανώθηκε η ιστορική διάσκεψη 3+1, με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ δύο υπουργοί, ο υπουργός Εσωτερικών Μπέργκαμ και ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ επισκέφθηκαν και οι δύο για δεύτερη φορά την Ελλάδα. «Είχαμε και τον υφυπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσει η σχέση αυτή, και να ξεκινήσει η θητεία μου στην Αθήνα, με ένα τόσο υψηλό επίπεδο αμερικανικής παρουσίας και στήριξης των σχέσεών μας με τους συμμάχους μας».

Ίσως κάποια μέρα το λιμάνι του Πειραιά βγει προς πώληση

Επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό το υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για να δημιουργηθούν εδώ αμερικανικές υποδομές για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν τις δυνατότητες άλλων λιμένων και περιοχών για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω του λιμανιού του Πειραιά.

«Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι προσφέροντες. Ήταν περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα», σημείωσε. «Νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση. Επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα [ο Πειραιάς] βγει προς πώληση. Είναι κάτι που εξετάζω. Και το εξετάζουν και οι ΗΠΑ. Να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση για να βρούμε τρόπους».

Ερωτηθείσα για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, επεσήμανε πως «αυτή τη στιγμή, απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας».

Τόνισε ακόμη τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οποία, όπως υπενθύμισε, δήλωσε και ο Πρόεδρος Τραμπ σαφώς. «Ένας πυλώνας για τον οποίο αγωνίζεται είναι η θρησκευτική ελευθερία, απαλλαγμένη από διώξεις. Είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες εδώ, αλλά και για τους Ελληνοαμερικανούς στις ΗΠΑ».

Ερωτηθείσα για τη μετανάστευση, επεσήμανε πως στηρίζει τη μετανάστευση που γίνεται νόμιμα, όχι τις παράνομες εισόδους. «Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Έννις, στην κομητεία Κλαιρ της Ιρλανδίας. Ήρθε στη χώρα και έγινε πολίτης των ΗΠΑ με τον σωστό τρόπο. Όχι παίρνοντας τη θέση κάποιου άλλου, ούτε προσπαθώντας να μπει σε μια χώρα χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και ανταπέδωσε στη χώρα η οποία, όπως ο ίδιος πίστευε, ευεργέτησε τον ίδιο και την οικογένειά του επιλέγοντας να την υπηρετήσει, να πάει στρατό στις ΗΠΑ. Είμαι πολύ περήφανη που το έκανε αυτό».

Ο Τραμπ να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη

Επεσήμανε πως έχει ήδη τέσσερις συναντήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό και συμπαθεί πολύ τον ίδιο και τη σύζυγό του. «Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

Σημείωσε πως «όλοι θα θέλαμε» την επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα και «να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη» και πρόσθεσε: «Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν σταματάει καθόλου. Θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπως και άλλοι υπουργοί. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν. Θα είναι συναρπαστικό για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, θα είναι αποφασιστικής σημασίας στιγμές, θα δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, θα γράψουμε σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία. Πραγματικά ευελπιστώ να γίνει η θητεία μου η καλύτερη θητεία πρέσβη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα». Τόνισε ακόμη πως θα ήταν σημαντική μια συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

Ανέφερε πως διατηρεί στενούς δεσμούς, με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. «Νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ υπερήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση, και για την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και για τις δύο χώρες».

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης», ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι ιστορικά. «Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό. Δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δυο χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο».

«Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα: “Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη”. Πιέζει εξίσου και τις δυο χώρες, και τους δυο ηγέτες, προς τον σκοπό αυτόν. Ο κόσμος θα το υποστηρίξει», σημείωσε.

Τόνισε πως αυτό που κατάφερε στη Γάζα ο Πρόεδρος Τραμπ, είναι «ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν στα σπίτια τους κι αυτό, χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ. Προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριο».

Πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα στην Ελλάδα. «Αν μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά. Ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλεύουν για όσα πιστεύουν, να χαράσσουν νέους δρόμους. Μην φοβάστε να ρισκάρετε, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να μάθετε κάτι καινούργιο. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Αλλάξτε δουλειά», τόνισε.

Μία από τις καλύτερες συμβουλές ήταν από τον πατέρα της όταν έχασε τη μαμά της, σε ηλικία 10 ετών, της είπε: «Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις». «Πάντα έλεγε “Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα”. Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου».

Σημείωσε ότι δεν θεωρεί κακή την αναγνωρισιμότητα που έχει, αντίθετα «είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς», ενώ στέλνοντας ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό είπε: «Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας».