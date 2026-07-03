menu
30.7 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Jean Hanlon: Ένοχος, ομόφωνα, με μειωμένο καταλογισμό, ο 55χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου – μετά από τρεις ώρες διάσκεψης – o 55χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος για την δολοφονία, τον Μάρτιο του 2009, της βρετανίδας Jean Hanlon, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί τότε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το ΜΟΔ Λασιθίου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 10 ετών. Μειοψήφησαν οι τακτικοί δικαστές που είχαν την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Στο άκουσμα της απόφασης του Δικαστηρίου, τα παιδιά της άτυχης γυναίκας ξέσπασαν σε κλάματα και άρχισαν να αγκαλιάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τον δικηγόρο της οικογένειας και τον ιδιώτη ερευνητή που συνέβαλλε καθοριστικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ένα από τα αδέρφια κρατούσε στα χέρια του ένα λούτρινο ζωάκι, που ανήκε στην μητέρα του!

Νωρίτερα η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Hanlon, 17 χρόνια μετά», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του προέκυπτε πως ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περίεργη», επισημαίνοντας ότι μόνο το γεγονός πως έφθασε στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας καταδεικνύει την ιδιαιτερότητά της.
Παράλληλα είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση των δύο και στο ψυχιατρικό ιστορικό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι η απόρριψη από τη Jean Hanlon τον οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά και τελικά στην εγκληματική πράξη.

Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum