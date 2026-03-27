Ηττα για τον ΝΟΧ από την Κοζέντσα, «τελικός» με Σαντ Φελίου το απόγευμα

Την ήττα με 18-7 από την Κοζέντσα γνώρισε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων, στο δεύτερο παιχνίδι του στο πλαίσιο του final-8 του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, το οποίο φιλοξενείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης. Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο ΝΟΧ): 1-5, 3-5, 1-4, 2-4

Διαιτητές: Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία), Κουνίκοβα (Σλοβακία)

Οι συνθέσεις:

ΧΑΝΙΑ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Βούλγαρη

ΚΟΖΕΝΤΣΑ (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο 3, Ινάμπα 1, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 1, Μίλερ 2, Ρόζιτς 3, Μέγερ 3, Τζουφρίντα 2, Σανταπάολα 2