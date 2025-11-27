menu
20.1 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

«Ιθάκη- Αυτοπροσωπογραφία»

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Ανάβει φωτιές η «Ιθάκη». Καταγράφονται τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη την περίοδο 2015-2019. Η ωµότητα των δανειστών µε πρώτο τον Σόιµπλε να είναι υπέρµαχος της αποµάκρυνσής µας από το Γιούρογκρουπ κυριαρχούσε στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα µε τους Πούτιν, Μέρκελ, Ολάντ και οι αντιδράσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης αποτυπώνονται τεκµηριωµένα και µε ντοκουµέντα στο βιβλίο.

Ο τέως πρωθυπουργός επιθυµεί να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του µε όλα τα πρόσωπα µε τα οποία πρωταγωνίστησε εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Επικριτική διάθεση για τον Νίκο Παππά σχετικά µε το θέµα των τηλεοπτικών αδειών, για τον οποίο γράφει ότι επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα», στο να παραµείνει ή να αποσύρει την υποψηφιότητά του διευκολύνοντας το κόµµα.

Για τον βουλευτή Χανίων κ. Π. Πολάκη επισηµαίνει ότι προτίµησε να τον µεταπείσει να κάνει και ο ίδιος το εµβόλιο, αλλά η ζηµιά είχε γίνει. Αποτιµά αρνητικά την κα Αχτσιόγλου και τον κ. Αλέξη Χαρίτση, που δεν δέχθηκαν να αναλάβουν τα ηνία του κόµµατος, ότι ο τελευταίος «δεν αισθανόταν έτοιµος να αναλάβει ένα τόσο µεγάλο βάρος» και «ότι µου ζήτησε να µην παραιτηθώ».

Χαρακτηρίζει τον κ. Κασσελάκη ως «ακατέργαστο και άσχετο µε την πολιτική», ο οποίος οδήγησε το κόµµα σε «συλλογικό εξευτελισµό και ευθύνεται για τον διαµελισµό του». «Μασηµένα» τα λόγια ποιος από τους Αµερικανούς τού τον «φόρτωσε». Αναφέρεται και για τον σύµβουλό του κ. Ν. Μαρατζίδη, ο οποίος µετά τα αποτελέσµατα της πρώτης κάλπης, του είπε ότι «είσαι τελειωµένος», θεωρώντας «βαθιά πολιτική και προσωπική ήττα» τις εκλογές Μαΐου.

Αλλά και για την κα Κωνσταντοπούλου κάνει σκληρή κριτική µετανιώνοντας για την πρότασή του να αναλάβει πρόεδρος της βουλής. Θεωρεί ότι ήταν «µια από τις πλέον επώδυνες εµπειρίες εκείνης της περιόδου, η οποία λειτούργησε εκτός συντονισµού µε την κυβέρνηση και την «κοινοβουλευτική οµάδα» και η οποία «δεν αντελήφθη τη θεσµική της ευθύνη».

Όσον αφορά τον χειρισµό του δηµοψηφίσµατος ήταν δική του απόφαση δύσκολη. Του βασάνισε το µυαλό και την καρδιά. Ήταν µια όχι παράλογη απόφαση.

Η πρόταση του δηµοψηφίσµατος ήταν µια λύση. Ενδώσαµε σ’ αυτό που «ήθελαν να γυρίσουµε πίσω και να θέσουµε το τελεσίγραφό της στην κρίση του ελληνικού λαού».

Το τι ακούσαµε περί κυβίστησης και τι θα µάθουµε ακόµα, άγνωστο!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum