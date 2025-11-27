«Ιθάκη- Αυτοπροσωπογραφία»

Ανάβει φωτιές η «Ιθάκη». Καταγράφονται τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη την περίοδο 2015-2019. Η ωµότητα των δανειστών µε πρώτο τον Σόιµπλε να είναι υπέρµαχος της αποµάκρυνσής µας από το Γιούρογκρουπ κυριαρχούσε στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα µε τους Πούτιν, Μέρκελ, Ολάντ και οι αντιδράσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης αποτυπώνονται τεκµηριωµένα και µε ντοκουµέντα στο βιβλίο.

Ο τέως πρωθυπουργός επιθυµεί να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του µε όλα τα πρόσωπα µε τα οποία πρωταγωνίστησε εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Επικριτική διάθεση για τον Νίκο Παππά σχετικά µε το θέµα των τηλεοπτικών αδειών, για τον οποίο γράφει ότι επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα», στο να παραµείνει ή να αποσύρει την υποψηφιότητά του διευκολύνοντας το κόµµα.

Για τον βουλευτή Χανίων κ. Π. Πολάκη επισηµαίνει ότι προτίµησε να τον µεταπείσει να κάνει και ο ίδιος το εµβόλιο, αλλά η ζηµιά είχε γίνει. Αποτιµά αρνητικά την κα Αχτσιόγλου και τον κ. Αλέξη Χαρίτση, που δεν δέχθηκαν να αναλάβουν τα ηνία του κόµµατος, ότι ο τελευταίος «δεν αισθανόταν έτοιµος να αναλάβει ένα τόσο µεγάλο βάρος» και «ότι µου ζήτησε να µην παραιτηθώ».

Χαρακτηρίζει τον κ. Κασσελάκη ως «ακατέργαστο και άσχετο µε την πολιτική», ο οποίος οδήγησε το κόµµα σε «συλλογικό εξευτελισµό και ευθύνεται για τον διαµελισµό του». «Μασηµένα» τα λόγια ποιος από τους Αµερικανούς τού τον «φόρτωσε». Αναφέρεται και για τον σύµβουλό του κ. Ν. Μαρατζίδη, ο οποίος µετά τα αποτελέσµατα της πρώτης κάλπης, του είπε ότι «είσαι τελειωµένος», θεωρώντας «βαθιά πολιτική και προσωπική ήττα» τις εκλογές Μαΐου.

Αλλά και για την κα Κωνσταντοπούλου κάνει σκληρή κριτική µετανιώνοντας για την πρότασή του να αναλάβει πρόεδρος της βουλής. Θεωρεί ότι ήταν «µια από τις πλέον επώδυνες εµπειρίες εκείνης της περιόδου, η οποία λειτούργησε εκτός συντονισµού µε την κυβέρνηση και την «κοινοβουλευτική οµάδα» και η οποία «δεν αντελήφθη τη θεσµική της ευθύνη».

Όσον αφορά τον χειρισµό του δηµοψηφίσµατος ήταν δική του απόφαση δύσκολη. Του βασάνισε το µυαλό και την καρδιά. Ήταν µια όχι παράλογη απόφαση.

Η πρόταση του δηµοψηφίσµατος ήταν µια λύση. Ενδώσαµε σ’ αυτό που «ήθελαν να γυρίσουµε πίσω και να θέσουµε το τελεσίγραφό της στην κρίση του ελληνικού λαού».

Το τι ακούσαµε περί κυβίστησης και τι θα µάθουµε ακόµα, άγνωστο!