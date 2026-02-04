menu
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, 2026
ΙΤΕ: «Ακούγοντας το Σύμπαν: Μια Δεκαετία Ανακαλύψεων» – Εκδήλωση στο Ηράκλειο

«Ακούγοντας το Σύμπαν: Μια Δεκαετία Ανακαλύψεων!», είναι ο τίτλος της εκδήλωσης
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 στις 6 μ.μ. στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ (Ζωγράφου & Αβέρωφ), στο Ηράκλειο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
«Φανταστείτε δύο μαύρες τρύπες, η καθεμία με μάζα 30 φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, αλλά μικρότερες σε μέγεθος από την πόλη του Ηρακλείου, να περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη 15 φορές το δευτερόλεπτο και να δημιουργούν κυματισμούς στον χωροχρόνο τρισεκατομμύρια φορές μικρότερους από μια ανθρώπινη τρίχα! Με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο, μόλις δέκα χρόνια πριν, οι αστρονόμοι κατάφεραν να επιβεβαιώσουν πειραματικά την ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων, τα οποία είχε προβλέψει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έναν αιώνα νωρίτερα. Η ανακάλυψη αυτή άνοιξε ένα εντελώς νέο παράθυρο παρατήρησης του Σύμπαντος, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην αστρονομία.
Η Δρ. Μαρία Χαρίση, ερευνήτρια του Ινστ. Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θα παρουσιάσει μια δεκαετία επιστημονικών ανακαλύψεων, από συγκρούσεις μαύρων τρυπών και αστέρων νετρονίων έως συγχωνεύσεις υπερμαζικών μαύρων τρυπών στα κέντρα γαλαξιών, αποκαλύπτοντας τα πιο ακραία και βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος.
Η Εκδήλωση με τίτλο «Ακούγοντας το Σύμπαν: Μια Δεκαετία Ανακαλύψεων» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), την Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 18:00, στο Κέντρο Επιστήμης & Πολιτισμού του ΙΤΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη (θεσμοθετημένη από τον ΟΗΕ το 2015), καθώς και της 10ης επετείου από τη δημοσίευση της πρώτης ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων (11/2/2016)».

Ομιλήτρια

Την ομιλία θα δώσει η Δρ. Μαρία Χαρίση, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, όπου ηγείται ερευνητικής ομάδας χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Είναι επίσης επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) και έχει τιμηθεί με το βραβείο L’Oréal–UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη 2024. Απέκτησε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης και πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στα Πανεπιστήμια Caltech και Vanderbilt. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στη μελέτη ζευγών υπερμαζικών μαύρων τρυπών, συνδυάζοντας παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την κατανόηση των πιο ακραίων φαινομένων του Σύμπαντος.
Θα ακολουθήσει διαδραστικό κουίζ με τον Δρ. Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, υπεύθυνο διάχυσης Αστρονομίας, Ινστιτούτο Αστροφυσικής ΙΤΕ.

Είσοδος ελεύθερη. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

