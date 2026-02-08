menu
17.4 C
Chania
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, 2026
Διεθνή

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Κάπρι, το διάσημο ιταλικό νησί, θα απαγορεύσει από το επόμενο καλοκαίρι την πρόβαση σε γκρουπ άνω των 40 ατόμων ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τη συρροή των ημερήσιων επισκεπτών, μετέδωσε σήμερα το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εξάλλου οι ξεναγοί που συνοδεύουν τα γκρουπ άνω των 20 ατόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασύρματα ακουστικά και όχι μεγάφωνα, βάσει των νέων κανονισμών οι οποίοι εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι ξεναγοί θα πρέπει επίσης να φέρουν κάποιο διακριτικό αναγνωριστικό σημάδι για να τους εντοπίζει το γκρουπ τους και όχι ομπρέλα ή άλλο κραυγαλέο ή αντιαισθητικό αντικείμενο.

Το Κάπρι, στον κόλπο της Νάπολης, φημίζεται για τις λευκές επαύλεις του, την ακτογραμμή του και τους κολπίσκους του και τα πολυτελή ξενοδοχεία του.

Το νησί έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα.

Ο πρόεδρος της ένωσης επαγγελματιών Ascom Confcommercio Capri Λορέντσο Κόπολα χαιρέτισε «ένα εργαλείο ουσιώδες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας», μετά τον περιορισμό των γκρουπ στα 25 άτομα που επιβλήθηκε το 2024 στη Βενετία.

