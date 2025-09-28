Ιταλία: Περιφερειακές εκλογές διεξάγονται στις περιφέρειες Μάρκε και Βάλλε Ντ’ Αόστα

Εκλογές για την ανανέωση των περιφερειακών συμβουλίων στις περιοχές Μάρκε (με πρωτεύουσα την Ανκόνα) και Βάλλε Ντ’ Αόστα, η οποία συνορεύει με την Γαλλία, διεξάγονται σήμερα στην Ιταλία.

Στην Βάλλε Ντ’ Αόστα έχουν δικαίωμα ψήφου 103.000 πολίτες και οι κάλπες θα κλείσουν απόψε στις 11, τοπική ώρα. Στις Μάρκε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι 1.300.000 και οι κάτοικοι θα μπορούν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα μέχρι αύριο το απόγευμα στις 3.

Στην περιοχή αυτή, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Φραντσέσκο Ακουαρόλι, του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι και του κεντροαριστερού υποψήφιου και ευρωβουλευτή Ματέο Ρίτσι θεωρείται ένα σημαντικό τεστ των προθέσεων του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος της συντηρητικής συμμαχίας και στενός συνεργάτης της Μελόνι φέρεται να έχει ελαφρό προβάδισμα.

Στην Βάλλε Ντ’ Αόστα διεξάγονται, παράλληλα, και δημοτικές εκλογές. Οι ισχυρότεροι διεκδικητές της τοπικής διακυβέρνησης είναι η κεντροδεξιά και η πολιτική δύναμη Ουνιόν Βαλντοτέν, η οποία δίνει έμφαση στην ευρεία αυτονομία της οποίας ήδη χαίρει η περιφέρεια.