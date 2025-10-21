menu
Διεθνή

Ιταλία: Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας καταγράφεται στη χώρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας καταγράφεται στην Ιταλία, βάσει των στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, Istat.

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος, δηλώθηκαν 13.000 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο, με μείωση της τάξης του 6,3%. Σε ό,τι αφορά το 2024, η συνολική μείωση, σε ετήσια βάση, ήταν 2,4%.

Η πτωτική αυτή πορεία συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2008. Τα τελευταία 17 χρόνια η συγκεκριμένη τάση, όπως αναφέρεται, οδήγησε σε «απώλεια» 207.000 γεννήσεων. Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, η υπογεννητικότητα οφείλεται τόσο στην αλλαγή της συνολικής στάσης των εν δυνάμει γονέων, όσο και στον εκ των πραγμάτων περιορισμό του συνολικού τους αριθμού, από την στιγμή που πρόκειται για πολίτες οι οποίοι γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά.

Το 2024, ο μέσος αριθμός παιδιών για κάθε γυναίκα που ζει στην Ιταλία, ήταν 1,18. Πέρυσι ήταν 1,20, ενώ το μέχρι τώρα αρνητικό ιστορικό ρεκόρ είχε σημειωθεί το 1995, με 1,19 παιδιά ανά γυναίκα. Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η μείωση αυτή αφορά και τις γυναίκες που μετανάστευσαν στην Ιταλία από ξένες χώρες. Ο μέσος αριθμός παιδιών, σε αυτή την περίπτωση, πέρυσι ήταν 1,79. Το 2023 ήταν 1,82, ενώ το 2010 έφτανε το 2,31.

