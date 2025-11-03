Ιταλία: «Μάχη» με το χρόνο για τον απεγκλωβισμό εργάτη μετά την κατάρρευση πύργου

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν, στο κέντρο της Ρώμης, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του εργάτη που βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, κοντά στο Κολοσσαίο.

Για τον τελευταίο αυτό απεγκλωβισμό, που παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, έχουν κινητοποηθεί ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων πυροσβεστών. Η υπεύθυνοι της επιχείρησης έκαναν γνωστό πως “θα χρειαστεί χρόνος και ιδιαίτερη προσοχή”.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του πύργου – το οποίο εέχε προστεθεί κατά την δεκαετία του ’30 του περασμένου αιώνα – και στην συνέχεια μια σοφίτα.

Οι διασώστες έκαναν γνωστό οτι ο εργάτης που παραμένει εγκλωβισμένος, είναι ζωντανός.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό αυτό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.