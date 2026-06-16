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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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Ιταλία: Άνοδος της άκρας δεξιάς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Άνοδο του νέου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον» παρουσιάζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου στην Ιταλία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρίας Swg, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ιδιωτικού καναλιού La7, το «Εθνικό Μέλλον»του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι (το ιδρυτικό συνέδριο του οποίου πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο) συγκεντρώνει, στην πρόθεση ψήφου των Ιταλών, ποσοστό 5,3% . Στις κύριες προγραμματικές θέσεις του νέου αυτού κόμματος συγκαταλέγονται μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ο περιορισμός των δικαιωμάτων πολλών μεταναστών που διαθέτουν άδεια εργασίας, η κατάργηση του αδικήματος της γυναικοκτονίας και η άποψη ότι τα μέλη της ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητας δεν πρέπει να χαίρουν κάποιας ειδικής νομικής προστασίας. Στην φάση αυτή, το νέο κόμμα του στρατηγού Βανάτσι επέλεξε να μην στηρίξει την κυβέρνηση της Ρώμης.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της συντηρητικής συμπολίτευσης, τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας, με ποσοστό 27,9%. Η «Φόρτσα Ιτάλια» με πρόεδρο τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επιλέγεται από το 7,2% των ερωτηθέντων και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι (από την οποία προέρχονται πολλά στελέχη του Εθνικού Μέλλοντος) ολισθαίνει στο 5,3%.

Όσο για την αντιπολίτευση, πρώτο με διαφορά στην πρόθεση ψήφου είναι και πάλι το Δημοκρατικό Κόμμα με επικεφαλής την Έλι Σλάιν και ποσοστό 22,1%. Τα «Πέντε Αστέρια» του πρώην πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε βρίσκονται στο 13,3%, ενώ η Ιταλική Αριστερά και οι Οικολόγοι «πείθουν» το 6,5% του στατιστικού δείγματος.

Ακολουθούν τα μικρά κεντρώα κόμματα «Δράση» (Azione) με 3,1% και «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με ποσοστό 2,4%. Οι ριζοσπάστες του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη» εξασφαλίζουν το 1,6% της πρόθεσης ψήφου.

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