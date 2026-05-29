Ιστορικό φαράγγι της Καντάνου: ∆ύο µάχες πολιτών και η συνάφειά τους

Στις 24 και 25 Μαΐου του 1941 οι Σελινιώτες και οι Σελινιώτισσες πολέµησαν µε δική τους απόφαση τους Γερµανούς ναζί κατακτητές στο φαράγγι της Καντάνου µε τα λιγοστά και, σχετικά, πρωτόγονα όπλα που διέθεταν, αφού το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά είχε διευκολύνει τους εισβολείς αφοπλίζοντας τους Κρητικούς. Παρόλα αυτά πολέµησαν γενναία, ως απλοί πολίτες, χωρίς καµία παρουσία ή βοήθεια στρατού και, σύµφωνα µε τις ιστορικές πηγές, προκάλεσαν στον γερµανικό στρατό σηµαντικές απώλειες και καθυστέρηση.

Ο Χίτλερ και η ιδεολογία του ναζισµού δεν ανέχονταν µια τέτοια αυθόρµητη παλλαϊκή αντίσταση όπως εκείνη των Σελινιωτών. Γι’ αυτό και µε διαταγή του οι Γερµανοί ναζί προχώρησαν σε σκληρά, παραδειγµατικά αντίποινα: ολοκαυτώµατα στην Κάντανο, στα Φλώρια και στα χωριά του Ανατολικού Σελίνου αλλά και µαζικές εκτελέσεις Σελινιωτών στην Παλαιόχωρα.

Το 1941, λοιπόν, στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου κορυφώθηκε η αντίσταση των Σελινιωτών πολιτών, που πολέµησαν τον εξωτερικό και σαφώς διακριτό εχθρό: τους Γερµανούς ναζί.

Tο 2007 οι Σελινιώτες και οι Σελινιώτισσες αποφάσισαν να πολεµήσουν πάλι στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου έναν άλλο, εσωτερικό τώρα, ύπουλο και δυσδιάκριτο αλλά επίσης επικίνδυνο εχθρό, γεννηµένο από τον καπιταλισµό, που αντιµετωπίζει και τη φύση και την ιστορία όπως και τους ανθρώπους, δηλαδή ως πρώτη ύλη ή µέσο για συσσώρευση κεφαλαίου και εµπορεύµατα: ιδιωτική εταιρεία,πιθανόν σε συνεργασία, µε ορισµένα. πολιτικά πρόσωπα, εντατικοποίησε τη λατόµευση και επιχείρησε να την επεκτείνει σχεδόν στο σύνολο του ιστορικού φαραγγιού. Επρόκειτο για σχέδια που χωρίς καµιά αµφιβολία θα αφάνιζαν το ιστορικό φαράγγι µε τον χειροποίητο λιθόκτιστο δρόµο –ένα αληθινό έργο τέχνης, εξαίσιο δείγµα της προβιοµηχανικής εποχής, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο αείµνηστος Ευτύχης Μπιτσάκης– καταστρέφοντας παράλληλα και την µοναδική, άγρια φυσική οµορφιά που το περιβάλλει.

Ευτυχώς, πολίτες και πάλι αποφάσισαν να πολεµήσουν αυτές τις εξωφρενικές µεθοδεύσεις: Συγκρότησαν «Πρωτοβουλία για τη διάσωση του ιστορικού φαραγγιού» και µε συνεχή αγώνα, κινηµατικό αλλά και νοµικό µέχρι και το 2018, κατάφεραν να ακυρώσουν την επέκταση του λατοµείου και να επιτύχουν τη θεσµική αναγνώριση του φαραγγιού ως «ιστορικού τόπου».

Μπορεί αυτή τη φορά οι πολίτες να µην είχαν να αντιµετωπίσουν τα πολυβόλα των Γερµανών ναζί, είχαν όµως απέναντί τους την καπιταλιστική ιδεολογία που είχε, δυστυχώς, διαβρώσει και εκµαυλίσει τις συνειδήσεις ορισµένων, κάνοντάς τους να εντυπωσιάζονται από «χάντρες και καθρεφτάκια» που µοίραζε απλόχερα ή απλώς τους υποσχόταν η εταιρεία που διέθετε πακτωλό χρηµάτων,κυριως από τις παράνοµες εξορύξεις.

Χρειάστηκε δηλαδή να δοθεί µια δεύτερη µάχη στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου, αυτή τη φορά για την ιστορία του φαραγγιού και το φυσικό περιβάλλον. Ευτυχώς, δόθηκε και έχει κερδηθεί, τουλάχιστον µέχρι και σήµερα· γιατί τα συµφέροντα εποφθαλµιούν ακόµη τον τόπο και αναζητούν ευκαιρία να επανέλθουν και, πιθανότατα, δριµύτερα.

∆υστυχώς, οι δεκάδες καταγεγραµµένες παρανοµίες της εταιρείας έχουν αφήσει ορατά σηµάδια κακοποίησης και πληγών στο ιστορικό φαράγγι, που περιµένουν καρτερικά την πάροδο του χρόνου και τη φύση να τα επουλώσει, αφού η εταιρεία που τα προκάλεσε και έχει την υποχρέωση να τα αποκαστήσει σφυρίζει αδιάφορα. Οµοίως πολιτικοί και δικαιοσύνη παρακολουθούν µε απάθεια που εν προκειµένω ισοδυναµεί µε συνενοχή. (επιυνάπτω ,µερικές πολύ πρόσφατες φωτογραφίες της καταστροφής.)

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η σχέση των δύο µαχών δεν είναι µόνο χωρική (το φαράγγι της Καντάνου) ή συναισθηµατική (οι παππούδες και οι γιαγιάδες µας). Σαφώς και δεν µπορεί να υπάρξει άµεση σύγκριση ως προς τη βαρύτητα της πρώτης µάχης στον πόλεµο εναντίον του γερµανικού ναζισµού µε τη δεύτερη µάχη, περίπου 70 χρόνια µετά, ενάντια στη λαίλαπα του λατοµείου. Γνωρίζω, όµως, ότι τα µέλη της πρωτοβουλίας εγκύψαµε δηµιουργικά στην τοπική ιστορία µας (συγκεκριµένα, στην πρώτη µάχη, την οποία αναδείξαµε) και διδαχτήκαµε από αυτήν·

ψάξαµε και βρήκαµε τα σχετικά µε τη µάχη χειρόγραφα των πρωταγωνιστών της (Κωστάκη, Φραγγιουδάκη, Σειραδάκη , Γεωργιακάκη, Πατεράκη και άλλων), τα καταθέσαµε στο Υπουργείο Πολιτισµού και το ΣΤΕ και κατορθώσαµε να χαρακτηριστεί και θεσµικά ιστορικός τόπος το φαράγγι της Καντάνου, αφού στην συνείδηση των πολιτών ήταν προ πολλού. Έτσι ο συγκεκριµένος χώρος κατέστη το θέατρο δυο εντελώς διαφορετικών αλλά σηµαντικών µαχών που δόθηκαν από πολίτες και µόνο, απουσία κρατικής βοηθείας.

Τολµώ να ισχυριστώ ότι στην ουσία η πρώτη µάχη, ενάντια στους Γερµανούς ναζί, έσωσε το φαράγγι στην δεύτερη µάχη, ενάντια στην καπιταλιστική καταστροφική µανία. Βέβαια, είναι προφανές ότι, αν δεν είχε δοθεί και κερδηθεί η µάχη ενάντια στο λατοµείο, θα είχε χαθεί ολοκληρωτικά και ανεπιστρεπτί όχι µόνο η φυσική οµορφιά του φαραγγιού και ο εντυπωσιακός λιθόκτιστος δρόµος αλλά και η ίδια η ιστορία του θα βυθιζόταν στις αβύσσους της λήθης και της άγνοιας, αφήνοντας έτσι άπλετο χώρο στους κάθε λογής αναθεωρητές της ιστορίας, οι οποίοι µε ευχαρίστηση βλέπουν να εξαφανίζονται τα ιστορικά τεκµήρια και οι αποδείξεις της θηριωδίας και των εγκληµάτων των κατακτητών, στην περίπτωσή µας των Γερµανών ναζί.

Ευτυχώς, στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου δεν τα κατάφεραν! Πώς όµως θα διασφαλίσουµε ότι αυτό δεν θα συµβεί ούτε στο µέλλον; Επιβάλλεται η λατοµική ζώνη στο ιστορικό φαράγγι να καταργηθεί άµεσα. Ο κ. δήµαρχος Καντάνου -Σελίνου ας φροντίσει να βγάλει από το συρτάρι του γραφείου του τη σχετική απόφαση που έλαβε οµόφωνα το δηµοτικό συµβούλιο και να ξεκινήσει άµεσα τη διαδικασία στις αρµόδιες υπηρεσίες για την οριστική αποµάκρυνση του κινδύνου. Γιατί ιστορία, φυσική οµορφιά και λατοµεία δεν µπορούν να συνυπάρξουν, και το γνωρίζουν όλοι, εκτός από τους ίδιους τους λατόµους και τους συνεργάτες τους.

Το ιστορικό φαράγγι της Καντάνου µπορεί και πρέπει όχι µόνο να προστατευθεί, αλλά και να αναδειχθεί φάρος διαχρονικών αγώνων αντίστασης πολιτών απέναντι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς, ευδιάκριτους και δυσδιάκριτους.

*Ο Κωστής Πετράκης είναι κοινωνιολόγος, ενεργό µέλος της «Πρωτοβουλίας για τη διάσωση του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου».