Ιστορίες τση Μαδάρας: Τση «Mηλές» το χιόνι

Όταν οι άνθρωποι υποβάλλοντο

σε τεράστιες ταλαιπωρίες για

ένα κοµµάτι ψωµί

******

Η «Μηλέ» είναι µια τοποθεσία σε υψόµετρο περίπου 1.650,00 m στα Λευκά Όρη, πάνω από το ορειβατικό καταφύγιο της «Βόλικας». Η απόσταση από το καταφύγιο είναι περίπου δύο ώρες,.ανάλογα το πόσο γρήγορα περπατεί έκαστος.

1 από 3

Η «Μηλέ» είναι ένα σπήλαιοβάραθρο µέσα σ’ ένα γκρεµό. Στο βάθος του σπηλαίου, όπου ο ήλιος δεν δίνει ποτέ υπάρχει ένας παγετώνας , ο πάγος του οποίου δεν έχει λιώσει ποτέ.

Οι κάτοικοι του χωριού, όταν παλιά δεν υπήρχαν ψυγεία, τα καλοκαίρια εµπορευόταν το χιόνι, που ουσιαστικά ήταν πολύ σκληρό, ήτοι πάγος και το πουλούσαν στα Χανιά.

*********

Λίγο πριν την «Μηλέ» δυτικά, υπήρχε η µικρή «Μηλέ’ ήτοι µια άλλη χιονίστρα µικρού βάθους, όπου εκεί όµως το χιόνι τελείωνε γρήγορα.

∆υτικότερα της»Μηλές» υπάρχει η»Σπηλιάρα» από όπου οι Κεραµεινοί κατέβαζαν χιόνι στα Χανιά και εκεί όµως λόγω διαµόρφωσης του εδάφους και του µικρού βάθους το χιόνι τελείωνε νωρίς.

********

Στη «Μηλέ» είχαν χτίσει στη µιά µεριά του γρεµνού, ένα είδος σκαλιών, 30-40, χωρίς λάσπη, πολύ στενά, πολύ απότοµα και άκρως επικίνδυνα.

Το να κατέβεις ξεφόρτωτος και να ανέβεις φορτωµένος, µε σαράντα οκάδες στην πλάτη, όπως έλεγαν οι παλιοί: «εβάστας τα κόλυβά σου στο µπέτη».

Την διαδικασία για να κουβαλήσουν δύο µεγάλα κοµµάτια πάγου στα Χανιά , για να αγοράσουν µιά οκά ψάρι και µιά κουλούρα χάσικο* ψωµί, σας την παραθέτω, όπως µου την διηγήθηκαν και µάλιστα στο δυτικό κρητικό ιδίωµα που µιλούσαν.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ

Όντε ν ήθελε ο Νικολής να πάει στη Μαδάρα να φέρει δυό τέκια* χιόνι για να τα πάει στη χώρα να τα πουλήσει, για να πάρει κιανένα γ κοµµάτι ψωµί των γκοπελιών του, έπρεπε πρώτα να σηκωθεί πρωί πρωί πρίχου αποδιαφωτίσει, να σιάξει τα οζά απού τ’ ‘χε στου «Ξαγκαθέ».

Το κολατσιό απής τα πότιζε και τα στάλισε*, εγάερνε στο κονάκι έτρωε πράµα σα ν το σκύλο, κιαµιά ντοµατασαλάτα και κιανένα παξιµάδι οντέ ν του βρίστουντανέ.

Ύστερα έβανε τη κερά ν του και του σιαζε το σακούλι και έβανε µέσα ένα παγούρι κρασί, δυό τρία παξιµάδια, καµπόσες ελιές και νερό.

Έπερνε µια µανάρα* για να πελεκίσει και να κόψει το χιόνι και φτέρες µε παλιοτσούβαλα για να το τυλίξει και τη κατσούνα για να βοηθά στο ρίζωµα και να λαλεί το χτήµα.

Ούλα τούτανα τα φόρτωνε στο γάιδαρο, εκαβαλίκευγε και ‘φτος και έπερνε πέρα το «Γέρο Πρίνο».

Ώστε να φτάξει στο «Χορευτρώ το Ρυάκι» εκάθουντονε στο χτήµα , ύστερα εξεκαβαλίκευγε γιατί ήτονε ρίζωµα και ο γάιδαρος δεν έβγαινε και του θέτε δυό τρεις κατσουνιές για να µη ν το ν ε ξαργεί.

Ύστερα πάλι στο «Πλατύ Νησί» απού ίσιονε ο τόπος εκάθιζε πάλι ως το «Πορόλαγκο».

Κατέεις είντα νε, να βγαίνεις στη Μαδάρα το σύσηλο* τση µέρας να να σου χτυπά ο ήλιος του Ιούλη κατακούτελα; Έσφιγγε και ξανάσφιγγε τη µ πέτσα ν του ο Νικολής και έθετε και που και κατσουνιά του γαϊδάρου.

Απόκεια κι απάνω ήτονε κακοτοπιά και δεν εξανακάθιζε στο χτήµα, παρά απείς έπερνα του «Καταντώνη τη Καµάρα» και όντε έφτανε στο «Βαθύ Σελλί» εκάθιζε σ’ ένα κυπάρισσο από κάτω στο δροσιό και εξεκουράζουντανε και έπινε και µια κρασιά.

Ύστερα έπερνε απάνω, επέρνα ανάµεσα από τα «Αµπέλια,» και των ν Ορειβατώ το Σπίτι και έβγαινε στου «Κριγιαρικού τα Λακκούδια».

Απόκεια κι απάνω ως τη «Μηλέ» ο τόπος ήτανε σαφής κακοτοπιές και οι χιονάδες είχανε χτίσει ένα στρατάκι, µα κάθε χειµώνα µε τα νερά, µε τά χιόνια µε τσ αέρηδες και τσ’ ανεµόχωλους* εχαλούσανε και έπρεπε να ξανασιάζουντε.

Απής απόσωνε στη «Μπόρο τση Μηλές» έδενε το γάιδαρο στη γ κάτω µπάντα στο γούργουθα, τόνε ξεφόρτωνε τονε ξεσοµάρωνε, έπερνε τη µανάρα και εκατέβαινε στη τρύπα.

Έκεια γύρου γύρου στο µ πόρο τση τρύπας, στοι γκρεµνούς, ήτονε ξεφυτρωµένες κάµποσες άγριγες µηλιές και γι αυτό πρέπει πως τη βγάλανε «Μηλέ».

Έκοβιε δύο µεγάλα τέκια πάγο και έφθιε αίµα ώστε να τα πορίσει όξω από τη ν τρύπα, γιατί αν ν είχα γλιστρήξουνε οι µπροκαδούρες των στιβανιώ στα χαράκια ήθελε να τσουρίσει και να ασβολοθεί.

Έπιανε και ετύλισε το χιόνι µε τσοι φτέρες και τα παλιοτσούβαλα για να µη λιώσει και ύστερα το φόρτωνε στσοι µπάντες του γαϊδάρου και έπερνε τη στράτα τα µπρος τα πίσω.

Εδά απού ήτονε φορτωµένος γερά ο κακό γάιδαρος έπρεπε να ‘χει το νου ν του να µη τσουρίσει ποθές. Μια φορά εξεφουκάρωσε από µια λουτσιά* ένας λαγός και εξυπάστηκε το χτήµα, και έτσα που πήγαινε όξω όξω στη κακοτοπιά διάλε τη τρίχα να τσουρογρεµιστεί.

Από τα «Αµπέλια» και κάτω απού έστρωνε λιγάκι το στρατάκι έθετε πούκε κατσουνέ του γαϊδάρου µη µ πανά φτάξει στο χωριό πρίχου βραδιάσει. Μα ούλες τσοι πλια φορές νύχτα απόσωνε.

Το µου ‘χα µπει στη ν αυλή εξεφόρτωνε το γάιδαρο, έθετε το χιόνι σ’ ένα γύρω και έµπεµπε το κοπέλι να δέσει το γάιδαρο στη ν αποθερέ στο σόχωρο.

‘Εθετε να κοιµηθεί κιαδυό ώρες γιατί έπρεπε να σηκωθεί τα µεσάνυχτα για να ‘ναι το πρωί στη χώρα να πουλήσει το χιόνι.

Έφόρτωνε πάλι το χτήµα και έπερνε κάτω τη «Γκακή Σκάλα» κι όντε ν αποδιαφώτα έµπενε στο «Φόρος»*.

Επούλιε όσο χιόνι δεν ήτονε λιωσµένο, τόσες ώρες απού το κουβάλιε και το παίρνανε οι γ αθρώποι και σιάζανε χαρουµπία και βάνανε και γκαζόζες.

Έπερνε τσοι παράδες κι ήθελε να αγοράσει κιαδυό οκάδες πατάτες, κιαµιά οκά ψάρι και κιαµιά φρατζόλα ψωµί. Πότες πότες απόµενε και χαρτζιλίκι και εµπόριε µια φορά το µήνα να αγοράσει κρέας.

Το µεσηµέρι ήθελε να πάρει πάλι το χτήµα για να γαήρει στο χωριό. Μα εδά µπάρε µου, όπου ήτονε σιάδες και κατηφόρες εκαβαλίκευγε και ας ήτονε ξεπατωµένος ο γάιδαρος.

Όντε ν ενύχτωνε έµπενε πάλι στην αυλή που το ν ε περιµένανε τα κοπέλια µη µπανά το ν ε βαστά κιανένα γκουλούρι από τη χώρα.

Έτσα µε δυό µερώ κόπο έβγανε ένα ψευτοµεροκάµατο και εµεσοβολεύγουντανε η κατάσταση. Μόνο που κάθε που ήρχουντονε Σετέµπρης ήθελε να ‘ναι σπασµένα και τα στιβάνια ν του και το σωµάρι του γαϊδάρου και τσοι πλια φορές παράδες να σιαχτούνε δε ν είχανε αποµείνει.

‘Εβγανε πέντε φράγκα απού το χιόνι ο Νικολής, µόνο θα µου πεις, τα στιβάνια ν του το σωµάρι του γαϊδάρου απού ήτονε σπασµένα και η τυραννία ν του και ευτηνού και του γαϊδάρου έπλερώνουντανε ;

Έπλερώνουντανε γ ή δε ν έπλερώνουντανε δε γ κατέω, πάντως κατά το 1925 ένα γύρω απού εβγήκανε τα ψυγεία ετέλειωσε και η ιστορία τση «Μηλές» και έκατσε κι ο Νικολής σ’ ένα γύρω.

Γροικάς εδα και λένε πως όσο γ καιρό εκουβσλούσανε χιόνι στη χώρα, εσφάζανε και κιανένα έχνος τσοι Κυριακάδες στο χωριό και εκαταναλώνουντανε, που θα πει πως απόµενε και κιανένα φραγκο από το χιόνι.

Απής εδά εκόπηκε το χιόνι, εκόπηκε και το κρέας, µονό δε ν ενιώθανε τοτεσάς οι γ άνθρωποι, έλεγε ένας στο µαγατζί (καφενείο), γιατί α ν είχανε πράµα σωµατείο γ ή πράµα τέθοιο, έπρεπε να πούνε στο κράτος πως:

αφού εβγήκανε τα ψυγεία και µας εκόπηκε το ψωµί, να µας αποζηµιώσετε.

Και εγώ σκέφτοµαι, πως αν ν είχα σηκώσου γ κεφαλή, τα «δηµοκρατικά καθεστώτα» απού κυβερνούσανε τότε σας, σα κι όλο, ήθελε να πούνε πως είναι πράµα κουµµουνιστές γή αναρχικοί, που τραβαγιάρουνε και γυρεύγουνε να χαλάσουνε τη ν τάξη του κόηµου και αντις για αποζηµίωσες ήθελε να τσοι κάµουνε τόπι στο ραβδί και να τσοι θέσουνε και µέσα.

******

Το κείµενο γράφτηκε και δηµοσιεύτηκε στα Χανιώτικα Νέα πριν από σαράντα περίπου χρόνια.

Το κείµενο υπάρχει και στο βιβλίο «ΚΑΜΠΟΙ Η ΡΊΖΑ» το οποίο έχει εξαντληθεί.

Χάσικο λευκό

Τέκι κοµµάτι

Σταλίσω βάζω υπό σκιά

Μανάρα µεγάλο τσεκούρι (ενετ.)

Σύσηλο µε τον ήλιο κατακόρυφα

Ανεµόχωλος ανεµοστρόβιλος µε χιόνι

Λουτσιά θάµνος

«Φόρος» το σηµείο όπου για να εισέλθεις στην πόλη των Χανίων πλήρωνες φόρο και ήταν εκεί που βρίσκεται σήµερα το αγρίµι, ήτοι στην αρχή της Νεάρχου.