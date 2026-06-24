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Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Ιστορίες Κρητικών της διασποράς στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το αγγλόφωνο βιβλίο της Νίκης Τρουλλινού “Crossing the Ocean”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Πυξίδα της Πόλης” σε μετάφραση της Ελένης Χολ Μανωλαράκη, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (αίθουσα 2).

Όπως αναφέριε η σχετική ανακοίνωση «το βιβλίο περιλαμβάνει 14 διηγήματα και 17 φωτογραφίες για τη μετανάστευση και τη ζωή των απόδημων Κρητικών σε κάθε μέρος του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Μια αποτύπωση των πολυδιάστατων εκφάνσεων της ελληνικής μετανάστευσης κατά τη διάρκεια του 20ού και 21ου αιώνα.
Συνομιλούν οι: Αθηνά Ρώσσογλου, μεταφράστρια, ιστορικός με αντικείμενο τις διασπορικές σπουδές, Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών και Νίκη Τρουλλινού, συγγραφέας. Συντονίζει η Έλια Κουμή, δημοσιογράφος επικοινωνιολόγος
Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης
Το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση» πραγματοποιείται 22-28 Ιουνίου 2026 στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και στο Μεγάλο Αρσενάλι. Διοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης»

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