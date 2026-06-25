«Ιστορίες χωρίς Σύνορα» στην παιδική βιβλιοθήκη

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM Greece), τον Δήμο Χανίων και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στο πλαίσιο του έργου HELIOS+ «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης», διοργανώνει τη δράση με τίτλο «Ιστορίες χωρίς Σύνορα». Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11.00, στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου.

Θα πραγματοποιηθεί αφήγηση ενός ελληνικού και ενός ουκρανικού παραμυθιού, με θεματικές, που αναδεικνύουν τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και το μοίρασμα.

Θα ακολουθήσουν δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τις ιστορίες, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνάντησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.