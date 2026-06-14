Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (μέρος 499ο)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Ιστορική εικονογράφηση από το ιατρικό βιβλίο «The Household Physician» (‘’Ο Οικογενειακός Ιατρός’’) του συγγραφέα J. M’Gregor-Robertson, που παρουσιάζει ιατρικές συσκευές και βοηθήματα νοσηλείας κατ’ οίκον. Περιλαμβάνει αναπνευστικές συσκευές, συσκευές χορήγησης φαρμάκων, μαξιλάρια κατάκλισης, δοχεία νυκτός κ.ά. (Λονδίνο, 1890).

Διαφήμιση του προϊόντος «Cuticura», για αντιμετώπιση ερεθισμών του δέρματος και του τριχωτού της κεφαλής, η οποία απεικονίζει μια γυναίκα με πρόβλημα στο χέρι. Η μάρκα Cuticura εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα, με ειδίκευση σε εξειδικευμένα αντιβακτηριδιακά προϊόντα και φαρμακευτικές κρέμες (Βοστώνη ΗΠΑ, 1908).

Ξυλογραφία του 1885 που απεικονίζει τον κορυφαίο Γάλλο χημικό και μικροβιολόγο Λουί Παστέρ στο εργαστήριό του, να επιβλέπει έναν συνεργάτη του κατά τη διάρκεια πειραμάτων για τη δημιουργία του εμβολίου της λύσσας.

Γερμανική στρατιωτική ιατρική θήκη ζώνης, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους νοσοκόμους και τους τραυματιοφορείς του γερμανικού στρατού κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές οι δερμάτινες θήκες προσαρμόζονταν στη ζώνη των στρατιωτών για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στο πεδίο της μάχης.

Η φωτογραφία αποτυπώνει ένα αυθεντικό οδοντιατρείο της μεσοπολεμικής περιόδου. Ήταν εξοπλισμένο με κλασικά μηχανήματα της εποχής: οδοντιατρική καρέκλα Ritter, κεντρική μονάδα με βραχίονες, καθώς και σύστημα τροχού με ιμάντες και τροχαλίες.

Το οδοντιατρείο αυτό λειτουργούσε στην Αθήνα της δεκαετίας του 1930.

Ξυλογραφία των μέσων 19ου αιώνα που απεικονίζει τη συσκευή ατμού ‘’Salus’’ από το Γκάμπλεντς της Βοημίας. Πρόκειται για μια πρώιμη ιατρική και κοσμητική συσκευή που λειτουργούσε ως λουτρό ατμού για το πρόσωπο και το κεφάλι. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για την καταπολέμηση των νευραλγιών του προσώπου και των πονοκεφάλων.

Η εικόνα από το κλασικό σύγγραμμα ανατομικής «Die Descriptive Anatomie» (‘’Περιγραφική Ανατομία’’) δείχνει την ανατομία του ανθρώπινου οφθαλμού, με έμφαση στα αγγεία και τα νεύρα που περιβάλλουν τον βολβό (Βιέννη, 1870).

Χαλκογραφία του Βρετανού χαράκτη J. W. Lowry, που συγκεντρώνει σε μία σελίδα όλες τις βασικές ανακαλύψεις της οπτικής του 19ου αιώνα. Σχεδιάστηκε για την περίφημη επιστημονική εγκυκλοπαίδεια ‘’The Cyclopaedia. Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature’’ του Abraham Rees (Λονδίνο, 1821).

Συσκευή που περιγράφεται ως ‘’συμπιεστής του Hanby’’, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη σταθεροποίηση και τη μείωση των ιστών στις παρειές σε πρώιμες γναθοπροσωπικές επεμβάσεις. Προέρχεται από το κλασικό σύγγραμμα στοματικής χειρουργικής του Αμερικανού χειρουργού James E. Garretson, με τίτλο ‘’A System of Oral Surgery’’ (Φιλαδέλφεια ΗΠΑ, 1869).