Ιστορία της Ιατρικής: Ενα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (μέρος 488ο)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα τουβήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Αυτή η εικόνα προέρχεται από το τεύχος Νοεµβρίου 1923 του περιοδικού ‘’Science and Invention’’ και το άρθρο έχει τίτλο «The Artificial Man» (Ο Τεχνητός Άνθρωπος). Πρόκειται για µια πρώιµη απεικόνιση ενός cyborg, που δείχνει πώς η τεχνολογία της δεκαετίας του 1920 φανταζόταν την αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων µε µηχανικά µέρη.

‘’Έχετε δυσπεψία, γαστρεντερική κένωση!’’. Καρικατούρα από το Παρίσι του 1835, που παρουσιάζει γιατρό µε το βοηθό του να ετοιµάζεται να κάνει κλύσµα µε ευµεγέθη σύριγγα σε καχύποπτο ασθενή.

«Όταν η καρδιά είναι αδύναµη: Τονωτικό συµπλήρωµα γλυκερίνης Gray’s». ∆ιαφήµιση για σκεύασµα που κυκλοφορούσε στα τέλη του 19ου αιώνα ως θεραπεία για µια ευρεία γκάµα παθήσεων, από την αναιµία και τις καρδιοπάθειες, έως τη φυµατίωση (Νέα Υόρκη, 1895).

Το Boldine Houdé ήταν ένα ιστορικό φαρµακευτικό σκεύασµα που χρησιµοποιήθηκε κυρίως για τη θεραπεία της ηπατικής ανεπάρκειας. Το κύριο δραστικό συστατικό του σκευάσµατος ήταν η βολδίνη, ένα αλκαλοειδές που εκχυλίζεται από τα φύλλα και τον φλοιό του δέντρου Boldo, το οποίο ευδοκιµεί στη Χιλή (Παρίσι, 1910).

Ζουρλοµανδύας από ψυχιατρείο των µέσων του 19ου αιώνα στο Λονδίνο. Τα Βικτωριανά ψυχιατρικά ιδρύµατα είχαν τη φήµη ότι ήταν χώροι δυστυχίας, ακόµη και βασανιστηρίων, όπου οι τρόφιµοι κλειδώνονταν και αφήνονταν στο έλεος των, αδίστακτων συχνά, φροντιστών τους.

«Σαπούνι µε µείγµα λαχανικών της Mc Donald’s: ένα θαύµα στον κόσµο των σαπουνιών, για όλες τις δερµατικές παθήσεις». ∆ιαφήµιση σαπουνιού στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1920.



Γκραβούρα του χαράκτη Giovanni Georgi, µε τα χειρουργικά εργαλεία του διάσηµου Ιταλού ανατόµου και χειρουργού Girolamo Fabrici d’Acquapendente (γνωστού και ως Hieronymus Fabricius, 1533-1619). Τα εργαλεία που απεικονίζονται προορίζονταν κυρίως για επεµβάσεις στο κρανίο, όπως ο τρυπανισµός.



Σπάνιος γυναικείος µεταλλικός και δερµάτινος νάρθηκας κάτω άκρου για την πολιοµυελίτιδα, από την Αγγλία του 1970.

Ιστορικό πιεσόµετρο (σφυγµοµανόµετρο), που ονοµαζόταν Oscillophon. Πρόκειται για µια ιατρική συσκευή που χρησιµοποιούνταν κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα για τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης µε την ταλαντωσιοµετρική µέθοδο.