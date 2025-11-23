Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (μέρος 470o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Nοσοκόµες και στρατιώτες µπροστά σε φορείο µε τραυµατία που σύρεται από γαϊδουράκι, στο Harrogate της Αγγλίας το 1915.



Το κουτί φαρµακευτικών σκευασµάτων του φαρµακοποιού και χηµικού James L. Bispham, στη Νέα Υόρκη του 1929.



Αµερικανικό ασθενοφόρο σε πεδίο µάχης του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, στη Γαλλία του 1918.

Σατιρική καρικατούρα για τις υπερβολικές πολιτικές υποσχέσεις για την υγεία, από το περιοδικό Harper‘s Weekly (Νέα Υόρκη, 1882).



Προστατευτικός ρουχισµός και µάσκα έµπνευσης του Γάλλου γιατρού Dr Ε. Broquet, που χρησιµοποιήθηκε στην επιδηµία πνευµονικής πανώλης στη Μαντζουρία της Βορειοανατολικής Ασίας, την περίοδο 1910-11.



Αµερικανικό στρατιωτικό φαρµακείο, στο Παρίσι του 1916.



Η συσκευή χορήγησης αναισθητικών αερίων ‘‘Codman & Shurtleff’’, για οδοντιατρική χρήση (περιοδικό Dental and Oral Science Magazine, 1878).



∆ιαφηµιστική καταχώριση του τοπικού αναισθητικού ‘‘Eureka’’, κατάλληλο για εξαγωγή οδόντων, στο περιδικό Dental Hints το 1901.

Λιθογραφική απεικόνιση τεχνικών ακινητοποίησης κάτω άκρου, από τον γιατρό και καλλιτέχνη Franze Andreas Ott, στο Βερολίνο του 1829.