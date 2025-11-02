menu
Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (μέρος 467ο)

Γιάννης Στεφανογιάννης
0
0

Οι ιατρικές  πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη.  Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Γυναίκα υποβάλλεται σε ακτινογραφία για φυµατίωση σε γραφείο καραντίνας στο Βερολίνο της Γερµανίας, προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βίζας εισόδου στις ΗΠΑ (1959).

Εξέλιξη των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου προσώπου δια µέσου των αιώνων, από πραγµατεία του διάσηµου Γερµανού ανθρωπολόγου Ernst Haeckel (1834-1919)(Βερολίνο, 1870).

Μάθηµα ‘‘χειρισµού νεογέννητων για πατέρες’’, στην Αγγλία του 1952.

Ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ, ενώ εργάζονται σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων (Bethesda, 1960).

Θάλαµος ασθενών σε στρατιωτικό νοσοκοµείο στο πεδίο της µάχης στην Αγγλία του 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.

Φωτογραφία ενός εννιάχρονου αγοριού που πάσχει από «κακοήθη αλωπεκία», στη Ρώµη του 1890.

‘‘Γίνετε ένας από τους ξεχωριστούς ανθρώπους: κλείστε µια ηµεροµηνία για να δωρίσετε αίµα, αιµοπετάλια και πλάσµα’’. Ενηµερωτική αφίσα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, το 1965.

Οπτικό µικροσκόπιο µε καταγραφική κάµερα, από το βιβλίο ‘’The theory of modern optical instruments’’ του Γερµανού συγγραφέα Alexander Gleichen (Λονδίνο 1862).

‘‘Πώς πρέπει να φοριέται η ιατρική µάσκα’’, από υγειονοµικό οδηγό στην Κίνα του 1920.

