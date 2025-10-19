Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (μέρος 465o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Περιήγηση στην ιστορία της Οδοντιατρικής, στις ΗΠΑ των αρχών του 20ου αιώνα



∆ιαφήµιση χρυσών οδόντων της εταιρείας Ney στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, το Μάιο του 1899.

‘‘Οδοντιατρική και Οπτοµετρία’’: ∆ιαφήµιση διπλών υπηρεσιών από το Philadelphia Optical College, στο περιοδικό ‘‘Dental Hints’’ τον Φεβρουάριο του 1901.



∆ιαφήµιση για το αναισθητικό Mylocal, που περιείχε κοκαΐνη, στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, τον Ιανουάριο του 1908.



∆ιαφήµιση για το οδοντικό νήµα Silk, στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, τον Φεβρουάριο του 1900.

∆ιαφήµιση οδοντιατρικής καρέκλας της εταιρείας McConnell στο περιοδικό ‘‘Dental Hints’’, τον Απρίλιο του 1901.



‘‘Τα δόντια του 20ου αιώνα’’: ∆ιαφήµιση της εταιρείας Standard Dental Manufacturing Co, στο περιοδικό ‘‘Dental Hints’’, το Μάιο του 1901.



∆ιαφηµίσεις των αναλγητικών και αναισθητικών σκευασµάτων Antikamnia και Odontoline στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’ τον Απρίλιο του 1908.

∆ιαφηµίσεις οδοντιατρικών στολών της Baker Coat Co. και της Keeton Gold, στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, τον Απρίλιο του 1908.



∆ιαφήµιση για οδοντιατρικό πτυελοδοχείο της εταιρείας A.C.Clark & Co, στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, τον Απρίλιο του 1908.