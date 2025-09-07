Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο – Μέρος 459ο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο δρόμος που κολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Η ευρεσιτεχνία βοηθήµατος περπατήµατος και προστασίας µικρών παιδιών του J.S. Irvine (Nέα Υόρκη, 1890).

∆ιαφήµιση της πρωτότυπης σερβιέτας «Farr’s Patent Ladies Menstrual Receptacle,» στο φαρµακευτικό περιοδικό American Druggist (Νέα Υόρκη, 1884).

Η οδοντιατρική µονάδα ‘‘Rathbone’’ της εταιρείας Dental Manufacturing Co (Λονδίνο, 1932).

Yδροθεραπεία, από το βιβλίο ‘‘Practical Hydrotherapy: A Manual for Students and Practitioners’’ του δρ Curran Pope, καθηγητή φυσικοθεραπείας (Κεντάκι, ΗΠΑ, 1909).

Ο πρωτότυπος βραχίονας θεραπείας της σκολίωσης ‘‘Hessing Brace’’, στη Γερµανία του 1888.

Ανώµαλη προβολή εµβρύου στη µήτρα, από το βιβλίο ‘‘Midwifery: Theory and Practice’’ του Henry Renshaw (Λονδίνο, 1855).

Οι καρωτίδες, οι αρτηρίες που µεταφέρουν αίµα από την καρδιά προς το κεφάλι, από το περίφηµο βιβλίο ανατοµίας Grays’ Anatomy, του 1913.

Γυαλιά που στηρίζονταν στη µύτη, από όστρακο χελώνας, στη Ρώµη του 17ου αιώνα.