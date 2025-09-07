menu
26.4 C
Chania
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Μόνιμες Στήλες

Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο – Μέρος 459ο

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
0
Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα του βήματα στη γη. Ο δρόμος που κολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Η ευρεσιτεχνία βοηθήµατος περπατήµατος και προστασίας µικρών παιδιών του J.S. Irvine (Nέα Υόρκη, 1890).

∆ιαφήµιση της πρωτότυπης σερβιέτας «Farr’s Patent Ladies Menstrual Receptacle,» στο φαρµακευτικό περιοδικό American Druggist (Νέα Υόρκη, 1884).

Η οδοντιατρική µονάδα ‘‘Rathbone’’ της εταιρείας Dental Manufacturing Co (Λονδίνο, 1932).

Yδροθεραπεία, από το βιβλίο ‘‘Practical Hydrotherapy: A Manual for Students and Practitioners’’ του δρ Curran Pope, καθηγητή φυσικοθεραπείας (Κεντάκι, ΗΠΑ, 1909).

Ο πρωτότυπος βραχίονας θεραπείας της σκολίωσης ‘‘Hessing Brace’’, στη Γερµανία του 1888.

Ανώµαλη προβολή εµβρύου στη µήτρα, από το βιβλίο ‘‘Midwifery: Theory and Practice’’ του Henry Renshaw (Λονδίνο, 1855).

Οι καρωτίδες, οι αρτηρίες που µεταφέρουν αίµα από την καρδιά προς το κεφάλι, από το περίφηµο βιβλίο ανατοµίας Grays’ Anatomy, του 1913.

Γυαλιά που στηρίζονταν στη µύτη, από όστρακο χελώνας, στη Ρώµη του 17ου αιώνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum