Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 480)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα τουβήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Ορθοπεδικά βοηθήµατα και συσκευές, από τον κατάλογο ιατρικών ειδών ‘‘Attributs de Commerce’’ (Εµπορικά Εµβλήµατα), στο Παρίσι του 1910.

Το αναπηρικό αµαξίδιο ‘‘Voiturette à Volant’’, που κατασκευαζόταν µετά το 1928 από την εταιρεία Poirier στη Γαλλία, και σχεδιάστηκε κυρίως ως µέσο µετακίνησης για άτοµα µε αναπηρία, ιδιαίτερα για τους ακρωτηριασµένους στρατιώτες από τον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ήταν ένα χειροκίνητο όχηµα, µε την κίνηση να επιτυγχάνεται σπρώχνοντας και τραβώντας το τιµόνι µπρος-πίσω.

Συστήµατα για τη γυναικεία υγιεινή κατά την έµµηνο ρύση, από διαφήµιση Γαλλικού περιοδικού του 1890.

Χειρουργείο εκστρατείας της Βρετανικής 42ης Μεραρχίας στη χερσόνησο της Καλλίπολης στην Τουρκία, όπου εκτελείται χειρουργική επέµβαση κοντά στο πεδίο της µάχης, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, το 1915.



«Όλοι µπορούν να φορέσουν µάσκες αερίων στην πόλη του Λονδίνου!». Στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1930 γίνονταν δηµόσιες επιδείξεις χρήσης µάσκας αερίων, για την προστασία του πληθυσµού από πιθανό πόλεµο και ρίψη δηλητηριωδών χηµικών αερίων.

Πρώιµος τύπος διαθλασίµετρου, ενός οργάνου που χρησιµοποιείται από οφθαλµιάτρους και οπτικούς για τη µέτρηση των διαθλαστικών σφαλµάτων του οφθαλµού και τον προσδιορισµό της σωστής συνταγής γυαλιών. Μέρος της συλλογής του London Refraction Hospital (Νοσοκοµείο ∆ιάθλασης του Λονδίνου), το οποίο ιδρύθηκε το 1922 και ήταν το πρώτο του είδους του στον κόσµο.



Σετ εξόντωσης βρικολάκων µε περίτεχνα ορειχάλκινα εξαρτήµατα. Περιέχει βαλλίστρα, βιβλίο προσευχών, σταυρό, κηροπήγια, πιστόλι διπλού καναλιού, µολύβδινες σφαίρες, µπουκάλι µε σχήµα κρανίου, µαχαίρι από κόκαλο, ασηµένια θήκη σπίρτων, µπουκάλι µε αγιασµό, καρφιά για φέρετρα κ.ά. (Λονδίνο, 1914).



Ιστορική διαφήµιση για τα χειρουργικά γάντια Wilson Quality Surgeons’ Gloves, τα οποία κατασκευάζονταν από την εταιρεία ‘’The Wilson Rubber Company’’ µε έδρα το Ohio των ΗΠΑ (1916).



Χειρουργική αίθουσα του νοσοκοµείου Shadyside, στο Πίτσµπουργκ των ΗΠΑ το 1910. Χαρακτηριστική είναι η απουσία αποστειρωµένων µασκών και οι µεγάλοι φεγγίτες στην οροφή, πριν την ευρεία χρήση του ισχυρού ηλεκτρικού φωτισµού, οπότε το φυσικό φως ήταν απαραίτητο για τις επεµβάσεις.