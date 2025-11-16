Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 469o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

‘‘Καλύψτε τον βήχα και το φτέρνισµα’’: ενηµερωτική καµπάνια της Εθνικής Ένωσης Φυµατίωσης των ΗΠΑ το 1964.

Ερευνήτρια επί το έργον, στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Μολυσµατικών Νόσων των ΗΠΑ το 1955.

Νοσοκόµος ενώ χορηγεί φιάλη αίµατος σε τραυµατισµένο στρατιώτη στους δρόµους της Σικελίας, µπροστά στα µάτια αµάχων, κατά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο το 1943.

Λασπόλουτρα για σωµατική και πνευµατική ευεξία, στο Σάκι της Ουκρανίας του 1920.

Ιππήλατο ασθενοφόρο του Νοσοκοµείου Επειγόντων Περιστατικών, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ του 1920.

«Η πιο σκούρα πλευρά του εσωτερικού µαυρίσµατος: Καρκίνος του δέρµατος, βλάβη στα µάτια, γήρανση του δέρµατος, αλλεργικές αντιδράσεις». Ενηµερωτική αφίσα για τα µηχανήµατα µαυρίσµατος (solarium), από την Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ το 1987.

Χειρουργική επέµβαση στο Κing George Military Hospital (Λονδίνο, 1915).

Ασπρόµαυρη φωτογραφία θαλάµου στο Κing George Military Hospital, µε ασθενείς που κάθονται σε καρέκλες, ενώ υπάρχουν και πολλά µπουκέτα λουλουδιών στα τραπέζια (Λονδίνο, 1915).

Εκπαιδευτικό χειρουργείο σε αµφιθέατρο του Πρεσβυτεριανού Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης το 1897.