menu
20.6 C
Chania
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Διαδρομές

Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 469o)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
0

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη.  Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

‘‘Καλύψτε τον βήχα και το φτέρνισµα’’:  ενηµερωτική καµπάνια της Εθνικής Ένωσης Φυµατίωσης των ΗΠΑ το 1964.

Ερευνήτρια επί το έργον, στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Μολυσµατικών Νόσων των ΗΠΑ το 1955.

Νοσοκόµος ενώ χορηγεί φιάλη αίµατος σε τραυµατισµένο στρατιώτη στους δρόµους της  Σικελίας, µπροστά στα µάτια αµάχων, κατά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο το 1943.

Λασπόλουτρα για σωµατική και πνευµατική ευεξία, στο Σάκι της Ουκρανίας του 1920.

Ιππήλατο ασθενοφόρο του Νοσοκοµείου Επειγόντων Περιστατικών, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ του 1920.

«Η πιο σκούρα πλευρά του εσωτερικού µαυρίσµατος: Καρκίνος του δέρµατος, βλάβη στα µάτια, γήρανση του δέρµατος, αλλεργικές αντιδράσεις». Ενηµερωτική αφίσα για τα µηχανήµατα µαυρίσµατος (solarium), από την Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ το 1987.

Χειρουργική επέµβαση στο Κing George Military Hospital (Λονδίνο, 1915).

Ασπρόµαυρη φωτογραφία θαλάµου στο Κing George Military Hospital, µε ασθενείς που κάθονται σε καρέκλες, ενώ υπάρχουν και πολλά µπουκέτα λουλουδιών στα τραπέζια (Λονδίνο, 1915).

Εκπαιδευτικό χειρουργείο σε αµφιθέατρο του Πρεσβυτεριανού Νοσοκοµείου της Νέας Υόρκης το 1897.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum