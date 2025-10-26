menu
Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 466ο)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
0

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

 

Αιγύπτιοι ιερείς-γιατροί επί τω έργω, από το ‘‘Βιβλίο των Νεκρών του Hunefer’’, το 1.310 π.Χ.


Απεικόνιση του στρατιώτη Henry Keil, µετά από τραύµα από πυροβολισµό στο πρόσωπο και αποκατάσταση από τον χειρουργό R.B. Bontecou, στον Αµερικανικό Εµφύλιο στη Βιρτζίνια το 1865.

 

Noσοκόµα ενώ ζυγίζει παιδί Αφροαµερικανών σε παιδιατρικό νοσοκοµείο της Νέας Υόρκης το 1955.


Μαγνητοσκόπηση χειρουργικής επέµβασης στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο George Washington (Washington ΗΠΑ, 1960).


Η αίθουσα Ηλεκτροθεραπείας και Ακτινογραφιών, στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο King George του Λονδίνου, το 1915.


Μελέτη ανθρώπινης ανδρικής και γυναικείας µορφής, µε δύο γυµνές φιγούρες, στη Ρώµη του 1660.


Ερευνήτρια που εξετάζει οδοντιατρικές ακτινογραφίες, στο Εθνικό Ινστιτούτο Οδοντιατρικής Έρευνας (Bethesda, ΗΠΑ, 1987).


Νοσοκόµες µε µάσκες στο Γερµανικό µέτωπο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ φροντίζουν τραυµατίες, υπό το φόβο ρίψης τοξικών αερίων το 1916.

Αφίσα ενηµέρωσης για τη χρήση προστατευτικών µέσων στα νοσοκοµεία, από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιµωδών Νοσηµάτων, στις ΗΠΑ της δεκαετίας του 1950.

