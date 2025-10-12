Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 464o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Παλαιά διαφηµιστική κάρτα οπτικών της δεκαετίας του 1920, της εταιρείας ‘‘Ritholz Spectacle Company’’, στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Πατέντα στηθόδεσµου του Ε. Murrey, στη Νέα Υόρκη του 1899.

Παλιά γαλλική εικονογράφηση: «Les Crimes du Corset»

(Τα εγκλήµατα του κορσέ), αναφερόµενη στην παραµόρφωση του σκελετού από τη χρήση κορσέ (Παρίσι, 1908).

Περίτεχνη αναπηρική καρέκλα της εταιρείας ‘‘Bradbury and Evans’’, στην Αγγλία του 1851.



Ο Χέρµαν Σνέλεν (1834-1908) ήταν Ολλανδός οφθαλµίατρος, που το 1862 εισήγαγε τον πίνακα ‘‘Σνέλεν’’ για τη µελέτη της οπτικής οξύτητας.

Σφυγµοµανόµετρο για τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης, στην Αγγλία του 1922.

Η ‘‘πυξίδα Hirtz’’ είναι µια ιατρική συσκευή που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν για τον εντοπισµό και την αφαίρεση σφαιρών και θραυσµάτων από το σώµα στρατιωτών, µε ακρίβεια 1 ή 2 χιλιοστών. Η αποτελεσµατικότητά της έφτανε το 90% και χρησιµοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.



Τραυµατισµένοι στρατιώτες που επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γαλλία, µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, στον οποίο εκτιµάται ότι σκοτώθηκαν περίπου 37 εκατοµµύρια άνθρωποι.



∆ιαφήµιση του στοµατικού διαλύµατος Listerine στο περιοδικό ‘‘American Journal of Dental Science’’, το Φεβρουάριο

του 1900.