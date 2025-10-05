menu
Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 463o)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Μπανιέρες υδροθεραπείας από το βιβλίο ‘‘Practical hydrotherapy: A manual for students and practitioners’’ του δρ Curran Pope, σε µια εποχή όπου πολλοί πίστευαν ότι η υδροθεραπεία ήταν µια αποτελεσµατική θεραπεία για οτιδήποτε, από τον διαβήτη και τις καρδιακές παθήσεις, έως την παράνοια και τον αλκοολισµό (1909).

Αναπηρική πολυθρόνα, στην Αγγλία των µέσων του 19ου αιώνα.

Τεχνητές προθέσεις αυτιού και µύτης από τα µέσα του 20ού αιώνα. Κατασκευάστηκαν για έναν ασθενή της Μονάδας Γναθοπροσωπικής Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκοµείου Bangour της Σκωτίας.

Μεταλλική σύριγγα ιατρικής χρήσης που µπορεί να αποστειρωθεί, στην Αγγλία του 1870.

Χάρτης ελέγχου οπτικής οξύτητας, στο Σικάγο των ΗΠΑ του 1914.

Σύστηµα στήριξης κήλης, τουρκικής προέλευσης, που χρησιµοποιήθηκε στα µέσα του 20ου αιώνα στο Άντεν της Υεµένης.

Ξύλινο κουτί από τις περιέχει σµάλτο για ένθετα πορσελάνης και εργασίες σε στεφάνες και γέφυρες της εταιρείας De Trey Brothers, µε έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας, στις αρχές του 20ού αιώνα.

Πατέντα µικροσκοπίου που εφευρέθηκε από τους Edward Bausch και August Koehler και κατατέθηκε στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ, 1899).

∆ιαφήµιση καταστήµατος οπτικών ειδών, στο Ντέβονπορτ της Αυστραλίας το 1901.

