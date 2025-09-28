menu
24 C
Chania
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Διαδρομές

Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 462o)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
0

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

 

Εικονογραφήσεις που βασίζονται σε αυθεντικές αναπαραγωγές ενδυµασιών από το Ινστιτούτο Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστηµίου της Ρώµης και σχεδιάστηκαν από την Ελβετίδα εικονογράφο Warja Honneger-Lavater (1913–2007).  Ευγενική προσφορά της κ. Ελένης Μαραθάκη – Σώµα Νοσηλευτικής Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Γιατρός του 15ου αιώνα, µε την ενδυµασία και βοηθητικές ιατρικές συσκευές.


Χειρουργός του 18ου αιώνα, µε την εντυπωσιακή ενδυµασία της εποχής και τα χειρουργικά εργαλεία του.


Γιατρός του 17ου αιώνα, µε την ενδυµασία και χρησιµοποιούµενα ιατρικά εργαλεία.


Στρατιωτικός χειρουργός της εποχής του Ναπολέοντα, µε υπηρεσιακή ενδυµασία και εργαλεία ακρωτηριασµού άκρων.


Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας, µε την ενδυµασία και βοηθητικές συσκευές και εργαλεία.

Χειρουργός του 14ου αιώνα, µε περίτεχνη ενδυµασία και ιατρικά εργαλεία της εποχής.


Γιατρός στην αρχαία Ρώµη, µε την ενδυµασία και ιατρικά εργαλεία της ρωµαϊκής περιόδου.


Χειρουργός του 16ου αιώνα, µε την ενδυµασία και όργανα τρυπανισµού κρανίου και άλλων επεµβάσεων.


Γιατρός του 16ου αιώνα, µε την ενδυµασία και ιατρικές συσκευές του Μεσαίωνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum