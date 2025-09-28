Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 462o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Εικονογραφήσεις που βασίζονται σε αυθεντικές αναπαραγωγές ενδυµασιών από το Ινστιτούτο Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστηµίου της Ρώµης και σχεδιάστηκαν από την Ελβετίδα εικονογράφο Warja Honneger-Lavater (1913–2007). Ευγενική προσφορά της κ. Ελένης Μαραθάκη – Σώµα Νοσηλευτικής Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Γιατρός του 15ου αιώνα, µε την ενδυµασία και βοηθητικές ιατρικές συσκευές.



Χειρουργός του 18ου αιώνα, µε την εντυπωσιακή ενδυµασία της εποχής και τα χειρουργικά εργαλεία του.



Γιατρός του 17ου αιώνα, µε την ενδυµασία και χρησιµοποιούµενα ιατρικά εργαλεία.



Στρατιωτικός χειρουργός της εποχής του Ναπολέοντα, µε υπηρεσιακή ενδυµασία και εργαλεία ακρωτηριασµού άκρων.



Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας, µε την ενδυµασία και βοηθητικές συσκευές και εργαλεία.

Χειρουργός του 14ου αιώνα, µε περίτεχνη ενδυµασία και ιατρικά εργαλεία της εποχής.



Γιατρός στην αρχαία Ρώµη, µε την ενδυµασία και ιατρικά εργαλεία της ρωµαϊκής περιόδου.



Χειρουργός του 16ου αιώνα, µε την ενδυµασία και όργανα τρυπανισµού κρανίου και άλλων επεµβάσεων.



Γιατρός του 16ου αιώνα, µε την ενδυµασία και ιατρικές συσκευές του Μεσαίωνα.