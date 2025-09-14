Ιστορία της Ιατρικής: Eνα απίθανο ταξίδι στον χρόνο (µέρος 460o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγµή που έκανε τα πρώτα του βήµατα στη γη. Ο δρόµος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασµα του χρόνου, είναι γεµάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασµού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Καισαρική τοµή, από το εµβληµατικό βιβλίο ‘‘Armamentum Chirurgicum’’ του Johannes Schultes (1595–1645).

Μηχανήµατα γυµναστικής και φυσικοθεραπείας, στην Αγγλία των µέσων του 19ου αιώνα.

Λίθος ουροδόχου κύστης που «εξήγαγε ο γιατρός J. Callot από τον ασθενή T. Murray στο Παρίσι, στις 8 Μαΐου 1676». Η αφαίρεση των λίθων της ουροδόχου κύστης το 17ο αιώνα ήταν πολύ επικίνδυνη και συχνά θανατηφόρα επέµβαση και έτσι οι επιζώντες συχνά κρατούσαν την πέτρα ως ενθύµιο…

Ο γυναικολογικός πάπυρος του Καχούν (1.800 π.Χ.) είναι ένα έγγραφο 3 σελίδων, µήκους ενός µέτρου και πλάτους περίπου 33 εκατοστών. Είναι το παλαιότερο ιατρικό αρχείο του αιγυπτιακού πολιτισµού, που αναφέρεται σεε γυναικολογικές παθήσεις, γονιµότητα, εγκυµοσύνη και αντισύλληψη.

Κουτί έκτακτης ανάγκης, στις ΗΠΑ του 1617. Τέτοια κουτιά φαρµάκων και ιατρικών υλικών αποτελούσαν πολυτελή αντικείµενα που κατασκευάζονταν κυρίως για πριγκιπική πελατεία, ενώ είχαν σχεδιαστεί για να µεταφέρονται εύκολα στα ταξίδια.

Αναπνευστήρας της εποχής, που χρησιµοποιούνταν το 1953 στο Τµήµα Αναισθησιολογίας του νοσοκοµείου Nuffield της Οξφόρδης.



Η πατέντα λαρυγγοσκοπίου του Robert Macintosh, που άλλαξε την ιστορία της διασωλήνωσης, όπως δηµοσιεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1943 στο διάσηµο ιατρικό περιοδικό ‘‘Lancet’’.

∆ιαφήµιση του χλωροφορµίου ως αναισθητικού, της γνωστής εταιρείας Wellcome, στο περιοδικό ‘‘Chemist & Druggist’’ (Λονδίνο, 1916).



Το βιβλίο ‘‘Al-Tibb al-Nabawi’’ του 16ου αιώνα (Πραγµατεία για την Προφητική Ιατρική) που δηµιουργήθηκε επί Οθωµανού αυτοκράτορα Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή µε αναφορά σε δεκάδες ασθένειες, το οποίο καθόρισε την ιατρική φροντίδα στην αυτοκρατορία επί αιώνες.