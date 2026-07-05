Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 502ο)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Εργαστηριακός εξοπλισμός παστερίωσης γάλακτος, έμπνευσης του Γερμανού χημικού Franz von Soxhlet. Οι συσκευές αυτές σχεδιάστηκαν το 1888 για την αποστείρωση του γάλακτος σε γυάλινα μπουκάλια πριν από το τάισμα των βρεφών, μειώνοντας δραστικά την παιδική θνησιμότητα από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Η εικόνα απεικονίζει το σφυγμόφωνο, μια ιστορική ιατρική συσκευή που παρουσιάστηκε το 1879 από τον B. Richardson. Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να μετατρέπει τους παλμούς του αρτηριακού σφυγμού σε ήχο, επιτρέποντας στους γιατρούς να ακούν τη συχνότητα και τον ρυθμό του σφυγμού, αντί απλώς να τον ψηλαφούν ή να τον καταγράφουν στο χαρτί.

Εικονογράφηση του 1888 από το βρετανικό περιοδικό ‘’The Graphic’’, η οποία παρουσιάζει το «The Animals’ Institute», ένα πρωτοποριακό νοσοκομείο ζώων στο Λονδίνο. Το συγκεκριμένο ίδρυμα προσέφερε εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα, σε μια περίοδο που η ευαισθητοποίηση για την ευημερία των ζώων άρχιζαν να αναπτύσσονται ραγδαία.

Περιβραχιόνια του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία χρησιμοποιούνταν στους πολέμους από στρατιωτικούς γιατρούς, νοσοκόμους και τραυματιοφορείς. Με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης, το λευκό περιβραχιόνιο με τον κόκκινο σταυρό υποδηλώνει ουδετερότητα και προστασία στο πεδίο της μάχης, ξεχωρίζοντας το υγειονομικό προσωπικό από τους μάχιμους στρατιώτες.

Γυάλινη υποδερμική σύριγγα (τύπου Record) με τη μεταλλική της βελόνα, δίπλα σε μια σφραγισμένη γυάλινη αμπούλα φαρμάκου, που περιέχει καμφορέλαιο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ευρέως στην ιατρική ως διεγερτικό της αναπνοής και της καρδιάς. Από το 1900 έως το 1950, το καμφορέλαιο χορηγούνταν συχνά σε περιπτώσεις λιποθυμίας, καρδιακής κατάρρευσης, πνευμονίας ή σοβαρών λοιμώξεων, για την τόνωση του κυκλοφορικού συστήματος.

Στρατιώτες που ανήκουν στο Υγειονομικό Σώμα του Βρετανικού Στρατού κατά τη διάρκεια επίδειξης παροχής πρώτων βοηθειών στα τέλη του 19ου αιώνα. Η φωτογραφία αποτυπώνει την εκπαίδευση στρατιωτών στη φροντίδα τραυματιών, συγκεκριμένα στην ακινητοποίηση κατάγματος κάτω άκρου και τη μεταφορά του τραυματία.

Καρικατούρα του κορυφαίου Γερμανού χιουμορίστα, ποιητή και σκιτσογράφου Wilhelm Busch με τίτλο «Μια αστεία ιστορία στον οδοντίατρο». Απεικονίζει με έντονη δόση σάτιρας και υπερβολής μια επίσκεψη για εξαγωγή δοντιού, όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη της «μάχης» μεταξύ του οδοντιάτρου και του εύσωμου ασθενούς του (Βερολίνο, 1883).

Η εικόνα συγκρίνει τις μεθόδους αντιμετώπισης ασθενών σε ψυχιατρικά άσυλα έναντι των σύγχρονων (για την εποχή) νοσοκομείων από τις αρχές του 20ού αιώνα. Δείχνει τη μετάβαση από τη μηχανική καθήλωση (ιμάντες, ζουρλομανδύες) στην υδροθεραπεία, η οποία θεωρούνταν πιο ανθρώπινη και θεραπευτική μέθοδος για την ηρεμία των ψυχικά νοσούντων (Λονδίνο, 1914).

Εικονογράφηση από γαλλικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό υπό τον γενικό τίτλο «Εμπορικά Σύμβολα και Στοιχεία», που παρουσιάζει διάφορα ορθοπεδικά και ιατρικά βοηθήματα της εποχής εκείνης (Παρίσι, 1900).