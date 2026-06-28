Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 501o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Ανατομική γκραβούρα από διάσημο έργο «Tabulae Anatomicae», το οποίο σχεδιάστηκε το 1618 από τον κορυφαίο Ιταλό ζωγράφο και αρχιτέκτονα του μπαρόκ, Pietro Berrettini. Το έργο συνδυάζει την επιστημονική ακρίβεια της ανατομίας με τη δραματική αισθητική και τις δυναμικές πόζες της τέχνης του μπαρόκ.

Απεικόνιση του πρώτου εμβολιασμού κατά της λύσσας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 1885 από το διάσημο Γάλλο χημικό και μικροβιολόγο Λουί Παστέρ, σε 9χρονο αγόρι από την Αλσατία, που είχε δεχτεί άγρια επίθεση από λυσσασμένο σκύλο. Έλαβε συνολικά 12 δόσεις μέσα σε διάστημα 10 ημερών, δεν νόσησε ποτέ, ενώ ως ενήλικος εργάστηκε ως φύλακας στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.

Έγχρωμη λιθογραφία από το σύγγραμμα ‘‘The theory and practice of obstetrics’’ του Pierre Cazeaux, που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το 1850. Δείχνει μια οβελιαία διατομή του γυναικείου σώματος κατά το τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης, απεικονίζοντας τη θέση του εμβρύου στη μήτρα.

Σύνθετο οπτικό μικροσκόπιο του 19ου αιώνα της εταιρείας «J.W. Queen & Co», μια διάσημη αμερικανική εταιρεία επιστημονικών οργάνων. Διαθέτει μεταλλικό σκελετό, ρυθμιζόμενο οπτικό σωλήνα και ενσωματωμένο καθρέφτη στη βάση (ΝέαΥόρκη, 1890).

Διάγραμμα κρανίου από το βιβλίο ‘‘Gerrish’s Text-book of Anatomy’’, το οποίο εκδόθηκε το 1902 από τον Αμερικανό ανατόμο Frederick Gerrish. Το σκίτσο χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία σε ιατρικές σχολές της κρανιομετρίας (της μελέτης των μετρήσεων και των αναλογιών του κρανίου).

Διαφήμιση για το οδοντιατρείο του Δρ. Homer Belding, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης το 1857. Αναφέρει ότι προσφέρει ‘‘αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών δοντιών, θήκες, χρυσά σφραγίσματα και τεχνητές οδοντοστοιχίες υψηλής ποιότητας’’, με ‘‘ασυνήθιστα χαμηλές τιμές για την ποιότητα της εργασίας και ειδικές προσφορές για φοιτητές’’. Κάτω από το σκίτσο της χαμογελαστής γυναίκας αναγράφεται η φράση «Τα όμορφα δόντια φτιάχνουν όμορφα χαμόγελα’’.

Νοσηλεύτριες ρυθμίζουν μια ιστορική θερμοκοιτίδα νεογνών με ένα μωρό (κούκλα για επίδειξη) στο εσωτερικό της, κατά τη διάρκεια παρουσίασης, το 1966 στην Ολλανδία. Απεικονίζει τον κυλινδρικό σχεδιασμό των θερμοκοιτίδων της εποχής, οι οποίες επέτρεπαν την πλήρη ορατότητα του βρέφους, ενώ παρείχαν ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και οξυγόνο, για τη φροντίδα πρόωρων ή ασθενών νεογνών.

Επίσημος κυβερνητικός φάκελος της Ινδίας του 1950, με συλλογή από κρατικά γραμματόσημα και σφραγίδες συστημένης αλληλογραφίας. Αξιοσημείωση είναι ύπαρξη σφραγίδας πρόληψης για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης, που αναφέρει «Προλάβετε τη Φυματίωση – Κάντε το Εμβόλιο BCG’’.

Χαλκογραφία του 16ου αιώνα με τίτλο «Hyacum, et Lues Venerea». Σχεδιάστηκε από τον Φλαμανδό καλλιτέχνη Jan van der Straet γύρω στο 1580 και παρουσιάζει τη διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης μιας θεραπείας για τη σύφιλη (τη «γαλλική νόσο»), χρησιμοποιώντας αφέψημα από φύλλα του τροπικού δέντρου Hyacum, το οποίο μεταφέρθηκε στην Ευρώπη από τον Νέο Κόσμο (Αμερική).