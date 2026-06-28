menu
27.3 C
Chania
Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Διαδρομές

Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 501o)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
0

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Ανατομική γκραβούρα από διάσημο έργο «Tabulae Anatomicae», το οποίο σχεδιάστηκε το 1618 από τον κορυφαίο Ιταλό ζωγράφο και αρχιτέκτονα του μπαρόκ, Pietro Berrettini. Το έργο συνδυάζει την επιστημονική ακρίβεια της ανατομίας με τη δραματική αισθητική και τις δυναμικές πόζες της τέχνης του μπαρόκ.

Απεικόνιση του πρώτου εμβολιασμού κατά της λύσσας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 1885 από το διάσημο Γάλλο χημικό και μικροβιολόγο Λουί Παστέρ, σε 9χρονο αγόρι από την Αλσατία, που είχε δεχτεί άγρια επίθεση από λυσσασμένο σκύλο. Έλαβε συνολικά 12 δόσεις μέσα σε διάστημα 10 ημερών, δεν νόσησε ποτέ, ενώ ως ενήλικος εργάστηκε ως φύλακας στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.

Έγχρωμη λιθογραφία από το σύγγραμμα ‘‘The theory and practice of obstetrics’’ του Pierre Cazeaux, που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το 1850. Δείχνει μια οβελιαία διατομή του γυναικείου σώματος κατά το τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης, απεικονίζοντας τη θέση του εμβρύου στη μήτρα.

Σύνθετο οπτικό μικροσκόπιο του 19ου αιώνα της εταιρείας «J.W. Queen & Co», μια διάσημη αμερικανική εταιρεία επιστημονικών οργάνων. Διαθέτει μεταλλικό σκελετό, ρυθμιζόμενο οπτικό σωλήνα και ενσωματωμένο καθρέφτη στη βάση (ΝέαΥόρκη, 1890).

Διάγραμμα κρανίου από το βιβλίο ‘‘Gerrish’s Text-book of Anatomy’’, το οποίο εκδόθηκε το 1902 από τον Αμερικανό ανατόμο Frederick Gerrish. Το σκίτσο χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία σε ιατρικές σχολές της κρανιομετρίας (της μελέτης των μετρήσεων και των αναλογιών του κρανίου).

Διαφήμιση για το οδοντιατρείο του Δρ. Homer Belding, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης το 1857. Αναφέρει ότι προσφέρει ‘‘αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών δοντιών, θήκες, χρυσά σφραγίσματα και τεχνητές οδοντοστοιχίες υψηλής ποιότητας’’, με ‘‘ασυνήθιστα χαμηλές τιμές για την ποιότητα της εργασίας και ειδικές προσφορές για φοιτητές’’. Κάτω από το σκίτσο της χαμογελαστής γυναίκας αναγράφεται η φράση «Τα όμορφα δόντια φτιάχνουν όμορφα χαμόγελα’’.

Νοσηλεύτριες ρυθμίζουν μια ιστορική θερμοκοιτίδα νεογνών με ένα μωρό (κούκλα για επίδειξη) στο εσωτερικό της, κατά τη διάρκεια παρουσίασης, το 1966 στην Ολλανδία. Απεικονίζει τον κυλινδρικό σχεδιασμό των θερμοκοιτίδων της εποχής, οι οποίες επέτρεπαν την πλήρη ορατότητα του βρέφους, ενώ παρείχαν ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία και οξυγόνο, για τη φροντίδα πρόωρων ή ασθενών νεογνών.

Επίσημος κυβερνητικός φάκελος της Ινδίας του 1950, με συλλογή από κρατικά γραμματόσημα και σφραγίδες συστημένης αλληλογραφίας. Αξιοσημείωση είναι ύπαρξη σφραγίδας πρόληψης για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης, που αναφέρει «Προλάβετε τη Φυματίωση – Κάντε το Εμβόλιο BCG’’.

Χαλκογραφία του 16ου αιώνα με τίτλο «Hyacum, et Lues Venerea». Σχεδιάστηκε από τον Φλαμανδό καλλιτέχνη Jan van der Straet γύρω στο 1580 και παρουσιάζει τη διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης μιας θεραπείας για τη σύφιλη (τη «γαλλική νόσο»), χρησιμοποιώντας αφέψημα από φύλλα του τροπικού δέντρου Hyacum, το οποίο μεταφέρθηκε στην Ευρώπη από τον Νέο Κόσμο (Αμερική).

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum