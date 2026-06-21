Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 500o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Έγχρωμη ξυλογραφία του J. Jellicoe, που απεικονίζει τη ζοφερή πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πανώλης του Λονδίνου («Μαύρος Θάνατος») το διάστημα 1665-1666, όπου δύο άνδρες να ανακαλύπτουν μια νεκρή γυναίκα σε έναν σκοτεινό δρόμο της πόλης. Η επιδημία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους, αριθμός που αντιστοιχούσε σχεδόν στο ένα τέταρτο του πληθυσμού του Λονδίνου εκείνη την εποχή.

Ιστορική ανατομική γκραβούρα του 19ου αιώνα που απεικονίζει με εξαιρετική λεπτομέρεια την Ανατομία του Αυτιού και της Μύτης. Πρόκειται για έργο του Γερμανού εικονογράφου Johann G. Heck, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1851 στην περίφημη ‘’Iconographic Encyclopædia of Science, Literature, and Art’’.

Ο πίνακας με τίτλο «Ο Εξαγωγέας Δοντιών» (‘’The Tooth Puller’’) και φιλοτεχνήθηκε το 1628 από τον διάσημο Ολλανδό ζωγράφο Gerard van Honthorst. Η εξαγωγή δοντιών από περιοδεύοντες κομπογιαννίτες σε δημόσιους χώρους και αγορές ήταν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα στη φλαμανδική και ολλανδική ζωγραφική του 17ου αιώνα. Οι σκηνές αυτές συνδύαζαν το δραματικό στοιχείο με τη σάτιρα (Μουσείο του Λούβρου).

Χαρακτικό του 19ου αιώνα που απεικονίζει μια «θαυματουργή θεραπεία» μέσα σε έναν τεκέ (μοναστήρι) των Ριφάι δερβίσηδων (‘’Howling Dervishes’’) στο Σκούταρι της σημερινής Αλβανίας. Οι Ριφάι δερβίσηδες (γνωστοί στη Δύση ως «δερβίσηδες που ωρύονται» λόγω των έντονων επιφωνημάτων τους), ήταν διάσημοι για τις πρακτικές πνευματικής και σωματικής θεραπείας (1883).

Κλασική Βικτωριανή διαφήμιση του 1895 για τις παστίλιες λαιμού ‘’Keating’s Lozenges’’. Η διαφήμιση χρησιμοποιεί αλληγορικό ένα φάρο που φωτίζει μέσα στη νύχτα με τα συνθήματα «Don’t Cough» (‘’Μην βήχετε’’) και «Save Yourself From Wreck» (‘’Σώστε τον εαυτό σας από το ναυάγιο’’).

Γαλλική πατριωτική ταχυδρομική κάρτα από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία εκδόθηκε περίπου το 1914 από τον εκδοτικό οίκο Revanche. Απεικονίζει μια νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού να ανάβει το τσιγάρο ενός τραυματισμένου Γάλλου στρατιώτη, ενώ παραπάνω αναγράφεται η χιουμοριστική φράση: «Je ne puis vous la refuser, mais n’allez pas en abuser!», η οποία μεταφράζεται ως: «Δεν μπορώ να σας το αρνηθώ, αλλά μην το παρακάνετε!».

Eπίδειξη πρώτων βοηθειών έξω από υπαίθρια σκηνή κατά τον Ισπανοαμερικανικό Πόλεμο Οι άνδρες που φροντίζουν τον ασθενή φορούν περιβραχιόνια με σταυρό, γεγονός που υποδηλώνει την ιδιότητά τους ως μέλη του υγειονομικού σώματος ή του Ερυθρού Σταυρού (Κούβα, 1898).

Κλασική ιατρική ανατομική χαλκογραφία, η οποία απεικονίζει την πρόσθια όψη της ανθρώπινης καρδιάς και των πνευμόνων, μαζί με τα μεγάλα αγγεία του θώρακα. Η συγκεκριμένη εικονογράφηση προέρχεται από το γαλλικό εκλαϊκευμένο βιβλίο «La Vie dans la nature» (‘’Η Ζωή στη Φύση’’), το οποίο εκδόθηκε το 1890 από τον Γάλλο γιατρό και καθηγητής Louis Joubin.

Μεσαιωνική απεικόνιση της γέννησης του Ιουλίου Καίσαρα μέσω καισαρικής τομής. Η παράδοση συνέδεε το όνομα του αυτοκράτορα με την επέμβαση. Ωστόσο, στην αρχαία Ρώμη η διαδικασία αυτή εκτελούνταν βάσει νόμου μόνο σε ετοιμοθάνατες ή ήδη νεκρές μητέρες για τη διάσωση του βρέφους. Καθώς η μητέρα του Καίσαρα, η Αυρηλία, έζησε πολλά χρόνια μετά τη γέννησή του, η ιστορία αυτή αποτελεί έναν μεταγενέστερο μύθο (Βρετανική Βιβλιοθήκη, 1473).