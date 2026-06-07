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Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 498o)

Γιάννης Στεφανογιάννης
Γιάννης Στεφανογιάννης
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Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Το φαρμακείο Ferrein αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια στην ιστορία της ρωσικής και ευρωπαϊκής φαρμακευτικής. Η δυναστεία Ferrein δημιούργησε τη μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη φαρμακευτική εταιρεία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ιδρύθηκε το 1932 στη Μόσχα, ήταν το μεγαλύτερο φαρμακείο στην Ευρώπη (και πιθανώς στον κόσμο) εκείνη την εποχή και στεγαζόταν σε πενταόροφο κτίριο πρωτοφανούς, για την εποχή, πολυτέλειας.

Ξυλογραφία του Γάλλου καλλιτέχνη και εικονογράφου Gustave Doré, από το επικό ιπποτικό ποίημα ‘’Μαινόμενος Ορλάνδος’’ του 1879, που απεικονίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα που παρασκευάζει ένα μαγικό φίλτρο ή γιατρικό, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο γουδί και γουδοχέρι, περιτριγυρισμένη από διάφορα φιαλίδια και βότανα.

Χαρακτικό του 19ου αιώνα του Γάλλου καλλιτέχνη L. Sabattier, που απεικονίζει τη διαδικασία παραγωγής και χορήγησης του εμβολίου της ευλογιάς απευθείας από έναν μοσχάρι σε μια κλινική (“Ζωικός Εμβολιασμός”). Στο κέντρο της εικόνας, ένας άνδρας εξάγει το πλάσμα του αίματος από ένα νεαρό μοσχάρι, ενώ γύρω περιμένουν μητέρες με τα παιδιά τους για να εμβολιαστούν.

Απεικόνιση πειραματικής διάταξης παραγωγής ακτινών Χ. Ένας επιστήμονας χρησιμοποιεί ένα χειροκίνητο φθοροσκόπιο για να εξετάσει τα οστά του χεριού του, τοποθετώντας το ανάμεσα στην πηγή των ακτινών και τα μάτια του (Μόναχο, 1896).

Γαλλική διαφήμιση για γυαλιά οράσεως χωρίς βραχίονες, γνωστά ως pince-nez: ‘’Λιγότερο κουραστικοί φακοί από όλους τους άλλους. Όραση πιο ευκρινής, πιο καθαρή, χωρίς κόπωση’’ (Παρίσι, 1897).

Ιστορική διαφήμιση του 19ου αιώνα για το ‘’Elliman’s Royal Embrocation’’, μια αλοιφή για μυϊκούς πόνους. Ξεκίνησε να πωλείται το 1847 στο Slough της Αγγλίας για άλογα, ενώ από το 1850 κυκλοφόρησε και η έκδοση “Universal” για ανθρώπινη χρήση, με συστατικά όπως αυγά, νέφτι και ξύδι και μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Γκραβούρα που απεικονίζει ένα «Σκύλο του Ελέους» (Mercy Dog/Ambulance Dog), μια ιδέα που ξεκίνησε και οργανώθηκε γύρω στο 1890 στη Γερμανία, με στόχο την εκπαίδευση σκύλων ώστε να εντοπίζουν τραυματίες στα πεδία των μαχών, μεταφέροντας ιατρικά εφόδια, τρόφιμα και ένα φανάρι για τη νύχτα.

Απεικόνιση της εφαρμογής της ‘’ελαστικής απομόνωσης’’, που επινοήθηκε το 1864 από τον Αμερικανό οδοντίατρο Dr. Sanford C. Barnum στη Νέα Υόρκη, με σκοπό την απομόνωση ενός ή περισσότερων οδόντων από την υπόλοιπη στοματική κοιλότητα, ώστε να εκτελεστούν οδοντιατρικές εργασίες.

Συλλογή από ιστορικά ιατρικά εργαλεία και συσκευές του 19ου αιώνα, που χρησιμοποιούνταν για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε κλινικές: Γυάλινο θερμόμετρο υδραργύρου, Συσκευή εισπνοών ατμού του Siegle, Ψεκαστήρας, Βραστήρας βρογχίτιδας, Σύριγγα αυτιών (Αγγλία, 1890).

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