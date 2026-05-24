Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο (μέρος 496o)

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Ξυλογραφία του 1890 από τον καλλιτέχνη A. Bellenger, η οποία απεικονίζει το εσωτερικό μιας αυτοσχέδιας νοσοκομειακής σκηνής στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας της ρωσικής γρίπης (1889-1890).

Εικονογράφηση οφθαλμού, από το κλασικό ιατρικό βιβλίο ανατομίας «Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen» (Η Περιγραφική και Τοπογραφική Ανατομία του Ανθρώπου) (Βιέννη, 1870).

Θάλαμος ασθενών στην Ιατρική Σχολή του Τιαντζίν στην Κίνα, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, μία από τις πρώτες σχολές δυτικής ιατρικής στην Κίνα.

Γκραβούρα του 1875 που απεικονίζει μια έμμεση λαρυγγοσκόπηση με τη χρήση τεχνητού φωτισμού. Η μέθοδος τελειοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1850 από τον φυσιολόγο Johann Czermak και τον νευρολόγο Ludwig Türck.

Ξυλογραφία του 19ου αιώνα που απεικονίζει θεραπευτή-μάγο φυλής Ινδιάνων της Αμερικής.

Διάσημη γερμανική σατιρική γελοιογραφία του 19ου αιώνα με τίτλο «Όταν οι επιστήμονες διαφωνούν». Δημιουργήθηκε από τον γνωστό Γερμανό εικονογράφο Lothar Meggendorfer και σατιρίζει την υπερβολική ακαδημαϊκή αντιπαράθεση και το πώς μια επιστημονική συζήτηση μπορεί να μετατραπεί σε χαοτικό καβγά.

Απεικόνιση σκηνής τοκετού στην Αρχαία Αίγυπτο, σε νωπογραφία της 19ης Δυναστείας (1292-1189 π.Χ.)

Ιστορική ιατρική εικονογράφηση με τίτλο ‘’Διάφορες Χειρουργικές Επεμβάσεις’’, από τη μνημειώδη εγκυκλοπαίδεια «Iconographic Encyclopedia of Science, Literature and Art» (Νέα Υόρκη, 1851).

Σατιρική γελοιογραφία (καρικατούρα) του 1790, η οποία αποδίδεται στον κορυφαίο Βρετανό χαράκτη James Gillray, με τίτλο ‘’Ένας εύπορος ασθενής πέφτει κάτω, καθώς ένας μοντέρνος οδοντίατρος του βγάζει ένα δόντι με υπερβολική ορμή’’.