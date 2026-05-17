Ιστορία της ιατρικής: ένα απίθανο ταξίδι στο χρόνο 495o

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκανε τα πρώτα τουβήματα στη γη. Ο δρόμος που ακολούθησε η ιατρική στο πέρασμα του χρόνου, είναι γεμάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυτοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πάθους ή και λάθους.

Η εικόνα απεικονίζει έναν κουρέα-χειρουργό (barber-surgeon) του 16ου αιώνα να εφαρμόζει τη μέθοδο της βεντούζας σε έναν ασθενή μέσα σε ένα δημόσιο λουτρό. Ο ‘’κουρέας-χειρουργός’’ ήταν ένας κουρέας που μπορούσε να εκτελεί εμπειρικά απλές επεμβάσεις, όπως αφαίμαξη, θεραπεία με βεντούζες, εξαγωγή δοντιών, ανάταξη εξαρθρώσεων ή και ακρωτηριασμούς (Βερολίνο, 1875).

Ιστορική διαφήμιση για το”Ozone Paper” (Χαρτί Όζοντος), το οποίο προωθούνταν ως θεραπεία για αναπνευστικές παθήσεις. Ήταν ένα είδος χαρτιού εμποτισμένου με χημικές ουσίες (νιτρικό κάλιο ή και ιώδιο) το οποίο οι ασθενείς έκαιγαν για να εισπνεύσουν τον καπνό, προκειμένου να ανακουφιστούν από καταστάσεις όπως η αλλεργική ρινίτιδα, η βρογχίτιδα ή το άσθμα (Λονδίνο, 1890).

Θάλαμος στο Βασιλικό Ναυτικό Νοσοκομείο στο Κεντ της Αγγλίας το 1905. Η φωτογραφία δείχνει έναν τυπικό θάλαμο εκείνης της εποχής, όπου κάποιοι ασθενείς (ναυτικοί) γευματίζουν σε τραπέζι εντός του θαλάμου, ενώ άλλοι αναπαύονται στα κρεβάτια τους.

Απεικόνιση του ‘’γιατρού της πανούκλας’’ με μια πρωτότυπη ‘’στολή βιολογικής προστασίας’’. Το χαρακτηριστικό μακρύ ράμφος παραγεμιζόταν με αρωματικά βότανα (όπως λεβάντα και μέντα), μπαχαρικά ή σφουγγάρια εμποτισμένα με ξύδι, αφού το Μεσαίωνα πίστευαν ότι η πανούκλα μεταδιδόταν μέσω του «μιάσματος» (μολυσμένος αέρας). Τα αρώματα στο ράμφος πίστευαν ότι «καθάριζαν» τον αέρα πριν τον εισπνεύσουν. Η μάσκα και η στολή σχεδιάστηκαν από τον Γάλλο γιατρό Charles de L’Orme το 1619.

Ξυλογραφία που απεικονίζει έναν κομπογιαννίτη ‘’οδοντίατρο’’ του Μεσαίωνα (ή «βγάλτη δοντιών») την ώρα που εργάζεται σε μια υπαίθρια αγορά, από το βιβλίο ‘’Καθρέφτης της Παρηγοριάς’’ του Francesco Petrarca, το οποίο εκδόθηκε το 1531 στην Ιταλία.

Απεικόνιση των πρώτων συσκευών ακτινών Χ και του τρόπου χρήσης τους, λίγο μετά την ανακάλυψή τους από τον Βίλχελμ Ρέντγκεν το 1895, από τη γερμανική εγκυκλοπαίδεια Meyers Konversations-Lexikon (1900).

Μερικά από τα πρώτα όργανα γυμναστικής στον κόσμο, τα οποία σχεδιάστηκαν από τον Σουηδό γιατρό Dr. Gustav Zander στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Zander θεωρείται ο πρωτοπόρος της “μηχανοθεραπείας”, μιας μεθόδου που χρησιμοποιούσε μηχανικές συσκευές για φυσικοθεραπεία, για τη βελτίωση της υγείας και τη μυϊκή αποκατάσταση.

Ανατομική απεικόνιση του ανθρώπινου κρανίου από τον χαράκτη Henry Winkles, που χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και νέων γιατρών στην Αγγλία του 1860.

Κλασική διαφήμιση για το ‘’Allan’s Anti-Fat’’, ένα «γιατροσόφι» για την απώλεια βάρους που κυκλοφόρησε γύρω στο 1880 και είναι χαρακτηριστική της βικτωριανής εποχής, χρησιμοποιώντας σκίτσα «πριν» και «μετά» για να δείξει τα υποτιθέμενα αποτελέσματα. Το προϊόν είχε ως κύριο συστατικό ένα είδος φυκιού και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Παρά τους ισχυρισμούς για «θαυματουργά» αποτελέσματα, το προϊόν θεωρείται σήμερα κλασική ψευδοθεραπεία (quackery).