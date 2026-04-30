Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού.

Αυτό, σύμφωνα με αθηναϊκά και διεθνή ΜΜΕ, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ.

Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

«Έως στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

»Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.

»Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες.

»Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

»Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

»Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

