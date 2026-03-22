Ισραήλ: Ο στρατός πραγματοποιεί σειρά πληγμάτων στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι έχει εξαπολύσει σειρά πληγμάτων εναντίον στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, λίγο αφότου είχε προειδοποιήσει ότι οι στρατιώτες έλαβαν εντολή να καταστρέψουν γέφυρες που έχουν χρησιμοποιηθεί από την ένοπλη οργάνωση πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.