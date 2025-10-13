Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει και τους 20 ομήρους

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει και τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς, βάσει της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία ορίζει επίσης την απελευθέρωση σε αντάλλαγμα εκατοντάδων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές.

Προηγουμένως ο ισραηλινός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι οι 13 τελευταίοι εν ζωή όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και ότι τους είχε παραλάβει ο Ερυθρός Σταυρός, σημειώνοντας ότι αυτοί βρίσκονταν καθ’οδόν για να παραδοθούν σε Ισραηλινούς στρατιώτες και σε μέλη της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) “στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας”.