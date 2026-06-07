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Κυριακή, 7 Ιουνίου, 2026
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Ισραήλ: Ένας νεκρός, τουλάχιστον 5 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι “εξουδετέρωσε” τον δράστη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή αστυνομία σημείωσε ότι έστειλε ισχυρή δύναμη στην περιοχή της Κοχάβ Γιαΐρ, μια ισραηλινή πόλη που συνορεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού ενημερώθηκε για πυροβολισμούς.

“Οι δυνάμεις της αστυνομίας που διεξήγαγαν έρευνα εντόπισαν το ύποπτο όχημα που ενεπλάκη στην επίθεση και εξουδετέρωσαν τον ύποπτο τρομοκράτη”, πρόσθετε η ανακοίνωση. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το AFP απέστειλε ερώτημα στην αστυνομία για να διευκρινίσει αν ο δράστης είναι νεκρός ή αν συνελήφθη.

H Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, έκανε λόγο για έναν νεκρό, έναν άνδρα 30 ετών, και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο “σε κρίσιμη κατάσταση”.

 

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