Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Ισραήλ: Δημοσιεύθηκε κατάλογος 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το Ισραήλ δημοσίευσε σήμερα έναν κατάλογο 250 «κρατουμένων για λόγους ασφαλείας» που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι (12:00) ώρα Ελλάδας.

Ο κατάλογος των κρατουμένων, που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν περιλαμβάνει κανέναν από τους κυριότερους κρατουμένους σύμβολα του παλαιστινιακού ένοπλου αγώνα κατά του Ισραήλ, τα ονόματα των οποίων είχε διαβιβάσει το ισλαμιστικό κίνημα στους μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Έτσι, στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σαάντατ, Χάσαν Σαλαμέ ή ακόμη του Αμπάς αλ Σαγέντ, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναδιπλώθηκε σήμερα στις συμφωνημένες γραμμές μέσα στη λωρίδα της Γάζας.

Βάσει των όρων του σχεδίου Τραμπ, εντός 72 ωρών αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει 47 ομήρους (νεκρούς ή ζωντανούς) που απήγαγε στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεσή της που πυροδότησε τον πόλεμο, καθώς και τα λείψανα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014 στη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 κρατούμενους για λόγους ασφαλείας (μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί) καθώς και 1.700 Παλαιστινίους της Γάζας που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 2023.

