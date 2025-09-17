Ισπανικά θρίλερ που θα στοιχειώσουν τα όνειρά σας

Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για να δει κανείς ταινίες. Ιδανικά ταινίες τρόμου. Και ο Σεπτέμβρης στη χώρα μας είναι σαφέστατα προέκταση του καλοκαιριού! Προβολές στη βεράντα, το μπαλκόνι, παρέα με φίλους, πίτσες, ποπ κορν και παγωτά. Αφήνοντας πίσω τις αμερικανικές horror movies, τις ιαπωνικές και κορεάτικες προσπάθειες που ανακαλύψαμε σχεδόν πριν από δυο δεκαετίες και μας κατατρόμαξαν, φέτος προτείνω να εστιάσουμε στον ισπανικό κινηματογράφο. Οι Ισπανοί φαίνεται πως χειρίζονται πολύ καλά τον ψυχολογικό τρόμο και τα υπερφυσικά στοιχεία και οι ταινίες τρόμου που δημιουργούν μένουν στη μνήμη για καιρό. Με προεξέχοντα τον «μάγο» Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, αλλά και αρκετούς σκηνοθέτες που παίζουν στα δάχτυλα τις φοβίες μας, όπως ο Πάκο Πλάζα, ο ισπανόφωνος κινηματογράφος horror αποτελεί σοβαρή επιλογή για όλους όσοι αγαπάτε τα ενδιαφέροντα και ανατρεπτικά θρίλερ. Είτε η υπόθεση αφορά στο παρελθόν, είτε διαδραματίζεται στο σήμερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσμο» είναι εδώ για να σας προτείνουν ταινίες που θα σας κάνουν να ανατριχιάσετε μέσα στο καλοκαίρι!

REC

Το Blair Witch Project ήταν… κινούμενο σχέδιο σε σχέση με αυτή την ταινία. Μια δημοσιογράφος της τηλεόρασης και ο κάμεραμαν της ξεκινούν να καταγράφουν μια -όπως νόμιζαν- βαρετή νύχτα ακολουθώντας πυροσβέστες εν δράσει. Όταν όμως ανταποκρίνονται σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης προερχόμενη από διαμέρισμα πολυκατοικίας, τα πράγματα κλιμακώνονται ανεξέλεγκτα. Οι ένοικοι συμπεριφέρονται ολοένα και πιο βίαια, οι αρχές κλειδώνουν το κτίριο παγιδεύοντας όλους όσοι βρίσκονταν ήδη μέσα, και μια μυστηριώδης μόλυνση εξαπλώνεται ταχύτατα. Οι σκηνοθέτες Jaume Balagueró και Paco Plaza δημιουργούν απίστευτη ένταση, με το κλειστοφοβικό σκηνικό, την ασταθή κάμερα και την φρίκη να καραδοκεί. Τα πλάνα υποτίθεται ότι προέρχονται από τον κάμεραμαν και αυτό το σκηνοθετικό εύρημα προσθέτει αναμφίβολα στον τρόμο. Και ναι, οι γριούλες και τα τρομακτικά παιδάκια πετάγονται εκεί που δεν τα περιμένεις…

Δείτε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/oPvHTzqY2fM

Ο λαβύρινθος του Πάνα

Δεν το λες ακριβώς θρίλερ, όμως είναι σίγουρο πως θα φοβηθείς. Είναι κάτι μεταξύ σκοτεινής φαντασίας, τρομακτικού παραμυθιού και φρικιαστικής αλήθειας. Προσωπικά θεωρώ πως είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Το αριστούργημα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», συγκεντρώνει αναρίθμητα στοιχεία τρόμου ώστε να έχει μια θέση πολύ ψηλά στη λίστα με τις πιο τρομακτικές ταινίες του ισπανικού κινηματογράφου. Η ιστορία διαδραματίζεται στα τέλη του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου, και ακολουθεί την έφηβη Οφέλια που έχει να αντιμετωπίσει αφενός την πραγματική σκληρότητα του φασίστα πατριού της, αφετέρου περιδιαβαίνει σε ένα μυστηριώδες υπόγειο βασίλειο γεμάτο φανταστικά και τρομακτικά πλάσματα. Η μικρή πρέπει να καταφέρει να περάσει κάποιες δοκιμασίες για να σώσει τη μητέρα της και τον αδελφό της, σε ένα εφιαλτικό σκηνικό μεταξύ αλήθειας και παραμυθιού. Τέρατα και φρικιαστικοί χαρακτήρες, αναμιγνύονται σε μια ιστορία που δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσει ασυγκίνητους, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσετε. Οι κριτικοί έχουν επαινέσει την ταινία ως «εξαιρετικό, μαγευτικό μύθο» που συνδυάζει «φρίκη πραγματικότητας και φαντασίας». Ο «μετρ» ντελ Τόρο καταφέρνει να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου τα τέρατα στη φαντασία μας είναι τελικά λιγότερο τρομακτικά από τα τέρατα της πραγματικής ζωής. Πολιτική, παραμύθι και γνήσιος τρόμος σε μια ταινία που αξίζει να δείτε και να ξαναδείτε.

Παρακολουθείστε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/jVZRnnVSQ8k

Το ορφανοτροφείο

Μια από τις πιο στοιχειωτικές ιστορίες φαντασμάτων στον σύγχρονο κινηματογράφο είναι το «Ορφανοτροφείο» σε παραγωγή του αγαπημένου μου Guillermo del Toro και σκηνοθεσία του J.A. Bayona. Όταν η Laura επιστρέφει με την οικογένειά της στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσε, σχεδιάζοντας να το ανοίξει ξανά ως εγκατάσταση για παιδιά με αναπηρίες, ο μικρός γιος της αρχίζει να μιλά με έναν αόρατο φίλο. Αρχικά η γυναίκα δεν ανησυχεί, αλλά όταν ο μικρός εξαφανίζεται μυστηριωδώς, η Laura πείθεται ότι το κτίριο κρύβει υπερφυσικά μυστικά που συνδέονται με το παρελθόν του. Η γοτθική ατμόσφαιρα και η σπαρακτική ιστορία για τη μητρότητα και τη θλίψη που ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια της ταινίας δημιουργούν μια επίμονη αίσθηση τρόμου, χωρίς «φτηνά» ευρήματα. Επιπλέον, αν μαθαίνετε ισπανικά, να ξέρετε πως εδώ θα βρείτε επίσης άφθονο καθημερινό λεξιλόγιο! Σε κάθε περίπτωση είναι μια τίμια ταινία τρόμου που θα απολαύσετε.

Παρακολουθείστε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/nUZQgqxIZ6s

Βερόνικα

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα -και μόνο αυτό αρκεί για να κεντρίσει το ενδιαφέρον- η ταινία αφορά υπόθεση που απασχόλησε το 1991 τη Μαδρίτη, γνωστή ως «Υπόθεση Vallecas». Μια έφηβη κοπέλα από λάθος καλεί ένα μοχθηρό πνεύμα χρησιμοποιώντας πίνακα Ouija. Ναι, αυτά τα εφηβικά παιχνίδια που ξεκινούν για να γελάσουμε και τελικά κάτι στραβώνει άσχημα και μένει το κακορίζικο πνεύμα στην παρέα μας.…. Ο σκηνοθέτης Paco Plaza δημιουργεί αυτή τη φορά μια ιστορία δαιμονικής θηριωδίας και μας χαρίζει στιγμές υπερφυσικού τρόμου με φόντο την εφηβική ζωή στην σύγχρονη Μαδρίτη. Η Verónica θα προσπαθήσει να ανατρέψει το «κάλεσμα» της σατανικής οντότητας, αγωνίζεται να προστατεύσει τα μικρότερα αδέλφια της, με έναν καταιγιστικό ρυθμό τρόμου που προκαλεί στον θεατή καταπιεστική αίσθηση πανικού.

Δείτε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/-FUm6t-rfEs

Η ραχοκοκαλιά του διαβόλου

Ένα ακόμη αριστούργημα του ντελ Τόρο, η ταινία «Η ραχοκοκαλιά του διαβόλου», διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι, τον Κάρλος, που φτάνει σε ένα απομονωμένο ορφανοτροφείο, στοιχειωμένο από το φάντασμα ενός δολοφονημένου παιδιού. Ο ντελ Τόρο κάνει και εδώ αυτό που ξέρει να κάνει θαυμάσια: ανακατεύει την πραγματικότητα με το φανταστικό και δημιουργεί ένα σαφές κατηγορώ για τον πόλεμο. Η ταινία συνδυάζει υπερφυσικά στοιχεία με ιστορικό πλαίσιο, και χρησιμοποιεί τα φαντάσματα ως μεταφορές για πραγματικά τραύματα. Οι κριτικοί την έχουν χαρακτηρίσει «δυνατή ιστορία φαντασμάτων και έξυπνη πολιτική αλληγορία». Και εδώ υπάρχουν αναφορές στη χαμένη αθωότητα, και θα αναρωτηθείτε σίγουρα τι ακριβώς είναι ένα φάντασμα. Έχει φαντάσματα, υπογράφει ο ντελ Τόρο, εννοείται δείτε την!

Παρακολουθείστε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/kWI4o-ZMMoY

Η Πλατφόρμα

Η Πλατφόρμα (πρωτότυπος τίτλος: El Hoyo) προσφέρει ένα διαφορετικό είδος τρόμου μέσα από τη δυστοπική της δομή – μια «κάθετη» φυλακή όπου το φαγητό κατεβαίνει σε μια πλατφόρμα – ασανσέρ από πάνω προς τα κάτω, με τους κρατούμενους στα πάνω επίπεδα να γλεντούν ενώ οι από κάτω λιμοκτονούν (σ.σ: σας θυμίζει κάτι?). Αυτή η εφιαλτική αλληγορία εξετάζει πόσο γρήγορα στρεφόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου όταν οι πόροι σπανίζουν. Ο σκηνοθέτης Galder Gaztelu-Urrutia δημιουργεί τρόμο προβάλλοντας την ανθρώπινη φύση που ωθείται στα άκρα, με τον κανιβαλισμό και τη βαρβαρότητα να γίνονται ο κανόνας όταν η απελπισία αυξάνεται. Ο τρόμος εδώ δεν προέρχεται μόνο από τη βία, αλλά και από την ανησυχητική αύξηση της κοινωνικής ανισότητας.

Δείτε το τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/RlfooqeZcdY