Ισπανία: Σχεδόν 1,2 εκατομύρια αιτήσεις πολιτογράφησης

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις πολιτογράφησης έχουν κατατεθεί στην Ισπανία από αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά, από τις οποίες τα δύο τρίτα από μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, συγκεκριμένα, 1.174.978 φάκελοι κατατέθηκαν από τα μέσα Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου, εκ των οποίων περισσσότεροι από 600.000 έχουν ήδη κριθεί “αποδεκτοί”, δήλωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης Πιλάρ Κανθέλα σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Τα δύο τρίτα (67%) των αιτούντων προέρχονται από τη Λατινικη Αμερική και σχεδόν το ένα τέταρτο από την Αφρική (22,9%), με το προφίλ τους να είναι σχετικά νέοι (8 στους 10 είναι κάτω των 45 ετών) και κυρίως άνδρες (57%).

Η Κολομβία είναι η χώρα προέλευσης που αντιπροσωπεύεται περισσότερο (25,9%) και ακλουθούν το Μαρόκο (13.3%), η Βενεζουέλα (11,8%) και το Περού (8,8%).

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις και να αποφασίσουν αν θα δώσουν στους αιτούντες άδεια διαμονής και εργασίας η οποία θα ισχύει μόνο στην Ισπανία.

Υπό πίεση λόγω δικαστικών υποθέσεων που πλήττουν το περιβάλλον του και το σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) του οποίου ηγείται, ο Πέδρο Σάντσεθ κατέστησε το μαζικό αυτό σχέδιο σημαία της δράσης του, προβάλλοντας μια μεταναστευτική πολιτική υποδοχής απέναντι στην αυστηροποίηση που έχουν επιλέξει πολλές χώρες της ΕΕ.

Προχθές, Τρίτη, μερικές ώρες πριν από το τέλος της διαδικασίας, ο πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο για “περισσότερο από ένα εκατομμύριο” κατατεθείσες αιτήσεις — η κυβέρνηση είχε υπολογίσει αρχικά ότι από το σχέδιο αυτό θα επωφελούνταν “σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι”.

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες όφειλαν να αιτιολογήσουν τουλάχιστον πέντε μήνες παρουσίας στην Ισπανία την 1η Ιανουαρίου και να αποδείξουν επίσης ότι είχαν καθαρό ποινικό μητρώο.

Ευνοϊκή σε μια “νόμιμη, ασφαλή και συντεταγμένη” μετανάστευση, η ισπανική αριστερή κυβέρνηση αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά το μεταναστευτικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ρεαλιστική προσέγγιση χαιρετίστηκε δημόσια απο τον επκεφαλής της μεγαλύτερης εργοδοτικής οργάνωσης στην Ισπανία (CEOE) σε ένα γενικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες πρόσληψης σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας.

Το (δεξιό) Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, καθώς και το ακροδεξιό Vox, αντιτίθενται από την πλευρά τους σε αυτό το τεράστιο σχέδιο πολιτογράφησης, κάνοντας λόγο για “παρανοϊκή” πολιτική και “μεταναστευτική εισβολή” αντίστοιχα.