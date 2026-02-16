menu
Διεθνή

Ισπανία: Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόγραμμα 120 δισ. ευρώ για τόνωση των επενδύσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, παρουσίασε σήμερα ένα νέο κρατικό ταμείο επενδυτικών κεφαλαίων με την επωνυμία ‘España Crece’ (“Η Ισπανία αναπτύσσεται”), που υπολογίζει να κινητοποιήσει συνολικά 120 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου το ένα πέμπτο για την κατασκευή 15.000 κατοικιών τον χρόνο προκειμένου να καταπολεμήσει τη στεγαστική κρίση.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η πρόσβαση σε προσιτή στέγη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μία από τις κύριες ανησυχίες των Ισπανών, που έχουν δει τη μέση τιμή του τετραγωνικού μέτρου να διπλασιάζεται μέσα σε δέκα χρόνια, σύμφωνα με την πύλη ακινήτων Idealista.

Το ταμείο ‘España Crece’, η δημιουργία του οποίου είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο από τον Σάντσεθ, έχει στόχο να αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια NextGenerationEU, που αναμένεται να λήξουν στα τέλη του έτους αφού έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την πανδημία της Covid-19.

Θα αντλήσει αρχικά 10,5 δισ. ευρώ από πόρους της ΕΕ, αλλά σκοπεύει εν καιρώ να κινητοποιήσει 120 δισεκ. ευρώ «δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων», περίπου το «7% του ισπανικού ΑΕΠ», όπως είπε ο Σάντσεθ.

Συνολικά το νέο ταμείο θα αφιερώσει «έως 23 δισεκ, ευρώ» μόνο για τη στέγαση με σκοπό την κατασκευή «15.000 κατοικιών τον χρόνο» ώστε να αντιμετωπισθεί η «στεγαστική κρίση», είπε.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο το χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων αυτών.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται επίσης να κινητοποιήσουν επενδύσεις στην ενέργεια, την ψηφιοποίηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη ή ακόμη την ασφάλεια, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς ο Σάντσεθ είχε μιλήσει τον Ιανουάριο για μια «άσκηση εθνικής κυριαρχίας».

Η Ισπανία ήταν μία από τις δύο χώρες που ωφελήθηκαν πιο πολύ από τους ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάκαμψη μετά την Covid, λαμβάνοντας περίπου 160 δισεκ. ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων.

Αυτό το πολύ σημαντικό ποσό επέτρεψε να υποστηριχθεί μαζικά η δραστηριότητα στη χώρα, όπου η ανάπτυξη έφθασε το 2,8% το 2025, σχεδόν το διπλάσιο της ευρωζώνης.

Για το 2026, η αριστερή ισπανική κυβέρνηση αναμένει αύξηση 2,3% του ΑΕΠ, όπως διευκρίνισε σήμερα ο Σάντσεθ.

