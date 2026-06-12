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Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο στο στόχαστρο νέας έρευνας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ήδη κατηγορούμενος για αθέμιτη άσκηση επιρροής, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες, αυτή τη φορά για φερόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, μετά την ανακάλυψη κοσμημάτων στο γραφείο του κατά τη διάρκεια έρευνας, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Θαπατέρο, ιστορική προσωπικότητα της ισπανικής αριστεράς που απολαμβάνει σεβασμού, κατηγορείται ότι δεν «προσκόμισε δικαιολογητικά καταβολής δασμών, ειδικών φόρων ή φόρων που αφορούν την εισαγωγή» κοσμημάτων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 1.323.915 ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε το Εθνικό Δικαστήριο, το οποίο ηγείται της έρευνας.

Αυτές οι δύο κατηγορίες προστίθενται σε εκείνες της αθέμιτης άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε αυτήν την πολύπλευρη έρευνα, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Θαπατέρο στη διάσωση μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας το 2021.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του στις 19 Μαΐου για αυτό το μέρος της υπόθεσης, κλήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου από τον δικαστή Χοσέ Λουίς Καλαμά για να ανακριθεί ως «φερόμενος επικεφαλής μιας σταθερής και ιεραρχικής δομής» της οποίας ο σκοπός ήταν η απόκτηση δωροδοκιών, σύμφωνα με το Εθνικό Δικαστήριο.

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός (2004-2011) αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων πτυχών αυτής της έρευνας, για τις οποίες έλαβε γνώση το Γαλλικό Πρακτορείο, ήταν η ανακάλυψη, κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στις 19 Μαΐου, μέσα σε χρηματοκιβώτιο που ανήκε στον Θαπατέρο αυτών των πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών, τα οποία το περιβάλλουν του είπε ότι ήταν οικογενειακές κληρονομιές.

Ο δικηγόρος του είχε αναφέρει δημόσια ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από τα 1,3 εκατομμύρια που εκτιμούσαν οι ερευνητές.

Σήμερα, το Δικαστήριο, στην απόφαση του δικαστή Καλαμά, μίλησε για «πολυτελή είδη υψηλής αξίας», συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων κολιέ, βραχιολιών, σκουλαρικιών, δαχτυλιδιών και ρολογιών.

Τα νομικά προβλήματα του Θαπατέρο έχουν αρνητικές συνέπειες στην κυβέρνηση του νυν πρωθυπουργού, του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, με την αντιπολίτευση να ζητά την παραίτησή του και πρόωρες εκλογές.

Με την ατμόσφαιρα για τον Σάντσεθ να ήταν ήδη επιβαρυμένη, καθώς μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού εμπλέκονται επίσης σε νομικές υποθέσεις, ο σοσιαλιστικής ηγέτης συνέχισε παρόλα αυτά να εκφράζει την υποστήριξή του στον αριστερό προκάτοχό του.

Ωστόσο, η πίεση εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, παρά την ανάπαυλα από το ταξίδι του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία.

Στα τέλη Μαϊου δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέταξε να παραδοθούν διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο πλαίσιο έρευνας που επικεντρώνεται στον πρώην συνεργάτη του Σάντσεθ Σάντος Καρντάν, καθώς και σε άλλα στελέχη του κόμματος, δικηγόρους, έναν επιχειρηματία και έναν αστυνομικό.

Φέρονται να προσπάθησαν να επηρεάσουν διοικητικές αποφάσεις και να υπονομεύσουν οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή αστυνομική ενέργεια που θα απέβαινε εις βάρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ή της κυβέρνησης.

Ο Σάντσεθ αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με προσπάθειες να επηρεαστούν έρευνες για διαφθορά στο κόμμα του.

 

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